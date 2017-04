José González, Alessio Arena i Motis amb Chamorro actuaran a l'(a)Phònica

El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica celebrarà la pròxima edició del 30 de juny al 2 de juliol a la capital del Pla de l'Estany amb artistes de la talla del cantautor suec d'origen argentí José González, Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet, el trio osonenc La Iaia, o del cantautor napolità Alessio Arena.

Aquests quatre artistes presentaran els seus últims treballs per primera vegada a les comarques gironines. Les entrades per a aquests concerts, que tindran lloc a l'Estrella Damm Club Natació Banyoles i a la Barca Tirona, es posaran a la venda aquest dijous.

El cantautor José González presentarà el seu darrer disc, Vestiges & Claws (Imperial Recordings, 2015), un àlbum emparentat amb el folk de clàssics com Nick Drake, John Martyn o Pentangle. González s'ha fet un lloc al pop-folk actual, i les seves melodies tant es poden sentir en festivals, sèries de televisió com en anuncis publicitaris. El concert serà el dia 1 de juliol a la nit a l'Estrella Damm Club Natació Banyoles.

El concert d'Andres Motis & Joan Chamorro Quartet serà el 30 de juny en aquest mateix espai. En ell, presentaran el seu nou treball Emotional Dance (Impulse!, 2017), gravat a Nova York i produït per Jay Newland i Brian Bacchus (conegut pel seu treball amb Norah Jones i Gregory Porter). Motis i Chamorro actuaran acompanyats d'Ignasi Terraza, Josep Traver i Esteve Pi.

El trio osonenc La Iaia actuarà dalt la Barca Tirona mentre navega per aquest paratge. Interpretaran els temes del seu últim treball on abandonen els sintetitzadors i l'electrònica del seu anterior àlbum per endinsar-se pels camins de l'amor i la superació personal. Serà el 2 de juliol a la tarda.

Qui també actuarà dalt de la barca Tirona serà el cantautor napolità establert a Barcelona Alessio Arena, que presentarà el seu segon àlbum d'estudi gravat entre Barcelona i Madrid, La secreta danza (Temps Record, 2016). En ell proposa una barreja de cançó d'autor amb jazz, folk llatí i americà, sons de la Mediterrània i matisos d'electrònic. Serà l'1 de juliol.