L'Strenes vesteix de festa major la plaça de Catalunya de Girona

El festival Strenes reprèn l'activitat després de la Setmana Santa vestint de festa major durant tot un cap de setmana la plaça Catalunya de Girona, on a més d'un complet cartell de concerts gratuïts a l'aire lliure, hi haurà una fira d'entitats de voluntariat, un menjador per a 300 comensals, una zona de f ood trucks i una altra de còctels. El menjar se servirà divendres i dissabte entre les 18 i les 02 hores de la matinada.

Xavier Pascual, director de l'Strenes, va explicar ahir a la premsa que l'aire festiu i popular vindrà donat pel fet que la majoria dels grups de música, que actuaran sota un escenari cobert situat a un lateral de la plaça, «són habituals de les festes majors».

Divendres s'oferiran les actuacions de Miqui Puig (20 h), Gossos (22 h) i Doctor Prats (oo h), mentre que dissabte serà el torn de Marion Harper (19 h), Dr. Calypso (22 h) i el concert d'inici de gira de Buhos (00 h).

La iniciativa trasllada els concerts gratuïts que l'any passat es van fer a la plaça de Sant Feliu, i que van propiciar el malestar pel soroll per part d'alguns veïns del Barri Vell de Girona.

Pascual va destacar la inciativa «el got del voluntariat», que oferirà al públic la possibilitat d'aquirir per 1 euro un got amb un disseny especial. Aprofitant que la nova normativa demana gots reciclables, la quantitat recaptada servirà per dotar econòmicament el Premi Strenes, que es lliurarà el 24 de novembre a Fontajau durant la Nit del Voluntariat.

Precisament, fins a 42 entitats de voluntariat, que van des de les que ajuden a les persones malaltes, passant per les d'assistència a la pobresa, o l'acompanyament als que pateixen solitud, seran presents amb el seu estand a la Fira del Voluntariat de les Comarques Gironines, que se celebrarà durant la jornada de dissabte a la mateixa plaça de Catalunya.

A la presentació d'ahir hi van participar Cristina Esteve, Josep Soler i Carme Oliveras, de la Federació Catalana de Voluntariat Social.

El regidor Carles Ribas, per la seva part, va dir: «Sempre he pensat que aquesta plaça no hauria de tenir trànsit rodat», frase cridada a obrir un nou debat social i potser també polític sobre el futur de la plaça de Catalunya.

L'Strenes oferirà, d'altra banda, la programació de pagament amb Fermin Muguruza, Judit Neddermann, i Maria Arnal i Marcel Bagés, a diferents escenaris.