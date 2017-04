Quin seran els llibres més venuts per Sant Jordi?

Pocs canvis en el rànquing dels llibres més venuts a una setmana de Sant Jordi. Segons les darrers dades del Gremi de Llibreters (corresponents a la setmana del 10 al 16 d´abril) la ficció en català segueix dominada per les novetats de Xavier Bosch, Jaume Cabré i Pilar Rahola. La diferència respecte la setmana anterior és que ´Nosaltres dos´ (Columna), de Bosch, desplaça ´Quan arriba la penombra´ (Proa), de Cabré, al primer lloc del rànquing. En no ficció, Carles Capdevila es manté en la primera posició, ´La gran teranyina´ (Periscopi) de Roger Vinton puja a la segona i ´Taula i barra´ (Libros de La Vanguardia), de Quim Monzó, s´incorpora a aquest podi provisional. En castellà, Fernando Aramburu segueix encapçalant una setmana més les vendes amb ´Patria´ (Tusquets), mentre els ´50 palos´ (Planeta) de Pau Donés passen a liderar les vendes de no ficció.



A pocs dies de la diada de Sant Jordi a Girona 2017, i segons les dades de LibriData obtingudes de 153 llibreries catalanes, la ficció en llengua catalana segueix liderada per la tríada Bosch, Cabré, Rahola. Això sí, la darrera novel·la de Xavier Bosch, ´Algú com tu´, puja una posició respecte la setmana anterior i se situa en el primer lloc, desplaçant Jaume Cabré a la segona posició.



En l´apartat de vendes de gèneres de no ficció trobem novament el recull d´articles de Carles Capdevila escrits per al diari ´Ara´, ´La vida que aprenc´, publicat ara fa poc més de tres setmanes. El segueix ´La gran teranyina´, de Roger Vinton (pseudònim sota el qual s´amaga l´autor), que manté una trajectòria ascendent. I en tercer lloc es col·la el llibre de recull d´articles de temes gastronòmics de Quim Monzó a ´La Vanguardia, ´Taula i barra´. Sorprenentment, desapareix del rànquing dels deu més venuts ´La República possible´, d´Antonio Baños, que fa quinze dies figurava en la segona posició.





Quim Monzó opta a liderar la llista de 'No ficció' amb «Taula i Barra».

Sant Jordi Girona 2017 Consulta tots els actes de Sant Jordi a la capital i totes les poblacions de la demarcació

En castellà, la novel·la més venuda segueix portant(Tusquets). Gairebé vuit mesos després de la seva publicació, l´obra continua liderant el rànquing per davant de novetats editorials i(Random House) -que puja de la cinquena a la segona posició- o, que amb ´Tierra de campos´ (Anagrama) es col·la al tercer lloc.I en no ficció, es produeix un lleuger desplaçament del llibre més venut fa dues setmanes, ´Hijos del Nilo´ (Península) del periodista(ara tercer), en benefici dei les seves reflexions vitals de ´50 palos´ (Planeta). ´´ (Blackie Books) segueix sent el segon títol de no ficció en castellà més venut.Quant a la literatura infantil i juvenil, el llibre en català amb més vendes de l´última setmana torna a ser ´(Estrella Polar), d´Emma Martínez. El mateix passa en castellà, amb la primera posició per al còmic(Temas de hoy), del ´youtuber´ elRubius.