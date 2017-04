El músic gironí Alfred Berengena fa un clínic de percussió a Mataró

El músic gironí Alfred Berengena (Girona, 1978) farà demà dissabte, dia 22 d'abril, un clínic de percussió a la botiga Auvisa de Mataró, especialitzada en instruments i equips de so. Organitzat per Zildjian España, l'acte començarà a dos quarts de sis de la tarda i s'allargarà fins a dos quarts de nou.



Alfred Berengena, que forma part del grup basc Soziedad Alkoholika, va començar a tocar la bateria als 9 anys, als tretze es va en?lar per primer cop a un escenari, i des de llavors no ha deixat de tocar, sempre lligat al metall extrem, encara que interessant-se per d'altres estils i formant-se al màxim nivell.



Va obtenir el grau superior de jazz i música moderna amb medalla d'or al Conservatori de Jazz i Música Moderna de Perpinyà, en l'especialitat de bateria. A més de tocar i enregistrar discos amb diferents grups, ha participat en clínics i masterclass en diferents indrets de l'Estat espanyol i també a nivell internacional, compartint escenari en festivals de bateria amb músics tan destacats com Mike Terrana, Benny Greb, Dom Famularo, Cindy Blackman o Morgan Agren.





Actuacions i enregistraments



En l'actualitat, Alfred Berengena manté una intensa activitat musical, que es tradueix per un costat en les classes que imparteix (tant al seu estudi del Pla de l'Estany com on-line) i per l'altre en els clínics, les actuacions i enregistraments de discos (alguns dels quals al seu propi estudi, Your Sound Recording).