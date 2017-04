Miquel Puig dóna el tret de sortida a la festa major de l'Strenes a Girona

L'ex Los Sencillos Miqui Puig ha donat aquest vespre de divendres el tret de sortida al la festa major del festival Strenes a la plaça de Catalunya de Girona, que té el trànsit rodat parcialment tallat i està ocupada per l'escenari de les actuacions, una àrea de food trucks amb menjador per a 300 persones i una zona de còcktails.

L'actuacio serveix a Miqui Puig per presentar en primícia a Girona el seu cinquè disc "Escuela de Capataces".

Acompanyat dels músics de l´Agrupació Cicloturista, Puig ha estat treballant un nou so caracteritzat per la vitalitat del directe i la força de les can cançons.

El públic pot escoltar al concert les cançons d´aquest darrer àlbum, però també les dels seus discs en solitari i de la seva ex-banda Los Sencillos.

Pel mateix esdenari desfilen aquest divendres Gossos (22 h) i Doctor Prats (00 h).

Demà dissabte, els protagonistes dels concerts seran Marion Harper (19 h), Dr. Calypso (22 h) i Buhos (00 h). A més, dissabte tindrà lloc la XVII Fira d'entitats de voluntariat de Girona, amb més de 40 parades.

A més d'aquesta intensa activitat gratuïta a l'aire lliure a la plaça de Catalunya, l'Strenes ha programat aquest cap de setmana els concerts de pagament de Fermin Muguruza & Charlat 58, aquest divendres, i Judit Neddermann i Maria Arnald amb Marcel Bagés, demà dissabte.