Ribas i Salellas coincideixen que el sector cultural ha de definir el Modern

Tot i tenir punts de partida contraposats, el regidor de Cultura de l'equip de govern de Girona, Carles Ribas, i el regidor a l'oposició de la CUP Lluc Salellas van trobar una zona de confluència ahir en un debat sobre el futur de l'antic cinema Modern de Girona, que passaria pel fet que sigui la gent del sector cultural la que defineixi quins serveis ha d'oferir i com es gestiona aquest equipament situal al cor de la Girona antiga.

Però Ribas i Sallellas arrenquen de posicions diferents. Ribas creu que el futur Modern ha de tenir una segona sala per al cinema Truffaut i un «tercer teatre» al Barri Vell, sumat als ja existents Teatre Municipal i auditori del Centre Cultural La Mercè.

El regidor del PDCat va admetre que no seria lògic que fossin els polítics des dels despatxos qui definissin les funcions i també la fórmula de gestió del futur equipament cultural, i es va mostrar en tot moment «obert a parlar-ne».

Ribas es va comprometre a «debatre sobre el model de gestió» i va posar com a exemple el cinema Truffaut, gestionat pel Col·lectiu de Crítics, i La Volta de Sant Narcís, gestionat per artistes, com a espais cedits per l'Ajuntament a l'autogestió.

Per la seva part, la CUP sempre ha demanat la creació d'un ateneu popular a l'antic Modern. No obstant, Salellas va admetre ahir que, vist que l'equip de govern ja ha pres decisions sobre l'equipament, caldria que fos el sector cultural qui participés en la decisió del futur model de gestió, sense renunciar a l'objectiu de la creació d'un ateneu.

Salellas vol evitar que siguin «les empreses que gestionen els festivals» que es fan a la ciutat de Girona les que acabin disposant i gestionant el futur Modern, i que la decisió sigui de base i busqui la implicació del sector cultural.

Aquesta és una de les conclusions de la taula rodona El Modern: projecte i model de gestió, celebrada ahir al centre La Mercè, convocada per la CUP.

A més de les intervencions de Carles Ribas i Lluc Salellas, hi van participar Judit Font, especialitzada en gestió comunitària de projectes socioculturals, i Jordi Oliveras, animador cultural, coordinador d'Indigestió i de la revista Nativa.

Com és sabut, l'equip de Govern té 750.000 euros del pressupost consignats a la recuperació de l'edifici de l'antic dinema Modern. A més, s'ha sol·licitat una ajuda PEC europea d'1,2 milions que, segons Ribas, al mes de maig se sabrà si ha estat concedida.

Aquesta ajuda està necessàriament vinculada a la creació, a la tercera planta de l'edifici, d'unes oficines i espais per a creadors, i també inclou les instal·lacions de la resta de l'equipament.



Un cost de tres milions d'euros

Segons el regidor de Cultura, la reforma integral del Modern tindrà un cost d'uns 3 milions i les úniques hipoteques que té el projecte, per decisió dels polítics, són la creació dels esmentats teatre i segona sala del Truffaut.

La resta del futur equipament i la fórmula de gestió és el que podria ser determinat per una taula sectorial del món de la cultura.

Ribas va aclarir que ara cal rehabilitar un edifici que fa vint anys que espera. «Aquest 2017 és l'any del Modern», va arribar a dir.

Entre el públic hi havia l'exregidor de Cultura Joan Pluma, que va prendre la paraula per posar en dubte que calgui un tercer teatre al Barri Vell.

«Tinc dubtes sobre si cal un tercer espai escènic. Jo no renunciaria a un espai on els creadors puguin exhibir les seves habilitats i alhora generar recursos», va declarar Pluma, «enemic de la polivalència», es va definir.