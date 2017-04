Diari de Girona convoca un concurs de relats breus per Sant Jordi

Diari de Girona convida a participar, un any més, al concurs de relats breus del Dia del Llibre. Enguany demanem situar l'acció del relat en algun indret de les comarques gironines. El concurs és possible gràcies a la col·laboració de Curbet Edicions, el Teatre Municipal de Girona, Caprabo i la Sala La Planeta.



Cal enviar el text a través de la pàgina web (vegin el formulari a la part inferior) abans del dia 10 de maig. L'extensió màxima és de 1.500 caràcters amb espais inclosos. El jurat el formen redactors i col·laboradors del diari.



El primer premi inclou un lot de llibres per gentilesa de Curbet Edicions i Diari de Girona, i 2 entrades per veure l'espectacle Obeses. Verdaguer, ombres i maduixes, al Municipal de Girona.



El segon premi té lot de llibres i 2 entrades per a un espectacle a la Sala La Planeta, i el tercer consta d'un lot de llibres. Diari de Girona publicarà els tres relats guanyadors a la seva web, acompanyats del nom dels autors. Hi haurà a més el sorteig d'un lot de productes Caprabo.