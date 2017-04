L'optimisme del llibreter gironí Jordi Gispert: «Esperem fer un Sant Jordi i mig»

L'optimisme flota a les llibreries de la ciutat de Girona en una vigília de Sant Jordi banyada pels rajos del sol, un aire primaveral i un gran ambient a la Rambla de la Llibertat, amb les floristes i parades artesanals de cada dissabte, i l'afegit de la música festiva dels gegants i capgrossos en desfilada per anar a penjar el Tarlà al carrer Argenteria.

Una gentada s'obre pas a les llibreries per accedir al taulell i demanar el llibre buscat, aprofitant l'ocasió per endur-se'l firmat pels escriptors més famosos que, com ja és tradició els darrers anys, es reserven el dissabte per visitar Girona, i enguany va de meravella perquè la Diada de Sant Jordi s'escau precisament l'endemà, diumenge.

Escriptors com Xavier Bosch, Màrius Serra, Gemma Ruiz, Pilar Rahola, Joan-Lluís Lluís, Mònica Usart o David Cirici, entre molts altres, desfilen al matí de la Llibreria Geli a la Llibreria 22, passant per la Llibreria Empúries, per complaure les peticions dels lectors.

Els diferents llibreters consultats coincideixen a afirmar que ja durant tota la setmana s'ha registrat un increment de vendes, especialment ahir divendres. Una tendència que es manté aquest dissabte i que esperen rematar demà amb una gran Diada en una ciutat que és receptora d'un turisme que farà la compra del llibre i la rosa allà on es trobi.

Jordi Gispert, gerent de la Llibreria 22, diu que esperen "fer un Sant Jordi i mig", i recorda que als llibreters se'ls permet fer el 10% de descompte ja des de la vigília, de manera que molts lectors estan anticipant avui la compra.

L'optimisme també s'ha ecomanat entre els responsables de la Llibreria Geli, tal com confirma Josep Domènec, i igualment passa a la Llibreria Empúries, segons diu Maria Carme Ferrer, i a la cooperativa Abacus, que enguany ha estrenat botiga al carrer Pare Claret. La directora de les botigues Abacus de Girona, Carme Martínez, prefereix fer valoracions a toro passat, però no amaga que aquest Sant Jordi pinta molt bé.



1,6 milions de llibres



Per la seva banda, el Gremi de Llibreters i el Gremi de Floristes, respectivament, ha previst que els els catalans compraran aquest Sant Jordi més d´1,6 milions de llibres i prop de 6 milions de roses.

Basant-se en el bon ritme de venda de llibres fins al març, els llibreters auguren que per Sant Jordi la facturació serà un 5% més alta que l´any anterior, arribant als 22 milions d´euros i superant els 1,6 milions d´exemplars venuts (l´any passat en van ser 1,58).

Per contra, la venda de roses patirà un lleuger ressentiment -entre el 10% i el 15% menys- respecte les diades en dies laborables.

Així, la xifra global s´estima entre 5,5 i 6 milions de roses. Això, malgrat que el nombre de parades no para de créixer –gairebé 4.000 llicències a Barcelona-, tal i com va recordar amb preocupació el Gremi dijous passat.