Miqui Puig dona el tret de sortida a la festa major del festival Strenes

L'ex-Los Sencillos Miqui Puig va donar divendres al vespre el tret de sortida al la festa major del festival Strenes a la plaça de Catalunya de Girona, que té el trànsit rodat parcialment tallat i està ocupada per l'escenari de les actuacions, una àrea de food trucks amb menjador per a 300 persones i una zona de còctels.



L'actuació va servir a Miqui Puig per presentar en primícia a Girona el seu cinquè disc: Escuela de Capataces.



Acompanyat dels músics de l'Agrupació Cicloturista, Puig ha estat treballant un nou so caracteritzat per la vitalitat del directe i la força de les cançons.



El públic va poder escoltar al concert les cançons d'aquest darrer àlbum, però també les dels seus discs en solitari i de la seva exbanda Los Sencillos.



Pel mateix escenari van desfilar a la nit Gossos i Doctor Prats, que va acabar l'actuació ja de matinada.



Gossos van presentar a Girona el seu nou disc, estrenat fa un mes, anomenat Zenit, que simbolitza la culminació d'una carrera musical amb la combinació perfecta de totes les seves etapes dins un sol àlbum.



Doctor Prats, de Terrassa, van demostrar per què amb només dos anys de vida han realitzat més de 130 actuacions i ja són un dels grups imprescindibles a la cartellera de qualsevol festa major.



Avui dissabte, els protagonistes dels concerts seran Marion Harper (19 h), Dr. Calypso (22 h) i Buhos (00 h). A més, avui tindrà lloc la XVII Fira d'entitats de voluntariat de Girona, amb més de 40 parades.



A més d'aquesta intensa activitat gratuïta a l'aire lliure a la plaça de Catalunya, l'Strenes ha programat aquest cap de setmana els concerts de pagament de Fermín Muguruza & Charlat 58, (divendres) i Judit Neddermann i Maria Arnald amb Marcel Bagés, avui dissabte.



El festival Strenes ha traslladat a la plaça de Catalunya els concerts gratuïts i àrea de menjador i food trucks, que l'any passat es va fer a la plaça de Sant Feliu, al cor del Barri Vell, i que va desencadenar les protestes d'alguns veïns per excés de soroll.