Santamaría apel·la a la unitat perquè Sant Jordi singui patrimoni Unesco

La vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va apel·lar ahir a la unitat entre les institucions perquè la Diada de Sant Jordi sigui reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco. En un acte al CaixaForum de Barcelona, Santamaría va garantir el compromís del Govern espanyol per donar suport a la candidatura que impulsen la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes. Al seu torn, el vicepresident del Govern de la Generalitat, Oriol Junqueras, va reivindicar els «valors universals» de l'amor per la cultura, a la llibertat i al lliure arbitri, «els valors de Sant Jordi que poden ser compartits per tothom i que aspirem a exportar pel món». L'acte va comptar amb la presència destacada del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, el conseller de Cultura, Santi Vila, la presidenta parlamentària de Cs i cap de l'oposició, Inés Arrimadas, i el tinent d'alcalde d'Empresa, Cultura i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni. A la fotografia, Junqueras i Santamaría, amb la rosa a la mà.