El Sismògraf d´Olot mostra un tast de l´obra «Egurra», premi Delfí Colomé

El festival Sismògraf va mostrar ahir el primer resultat de la creació Egurra, projecte guanyador del premi Delfí Colomé en la seva primera edició. El guardó, atorgat l'any passat, té l'objectiu de promoure la creació i incentivar la producció en el món de la dansa d'arrel tradicional.



Egurra, de la companyia Oriol Escursell, revisa la tradició del ball de bastons partint d'una mirada pròpia i particular amb la inquietud de reivindicar la contemporaneïtat de la cultura popular.



El projecte va ser destacat pel jurat del premi Delfí Colomé per la seva frescor, així com per la incorporació que es feia de diferents disciplines artístiques com la dansa, la música i el circ.



En basc, egurra significa fusta, material amb el qual es fan els bastons i la txalaparta. Com a guanyador del Premi Delfí Colomé, Egurra ha disposat d'una primera etapa de residència a El Graner-Centre de creació del cos i el moviment, on s'ha gestat el que ahir es va poder veure al Sismògraf en format work in progres.



L'estrena oficial serà el dia 25 d'agost al Festival Ésdansa de Les Preses. Finalment, a l'octubre, Egurra s'instal·larà a Manresa per formar part de la programació de la Fira Mediterrània, marc en el qual es donarà a conèixer el guanyador de la segona edició del premi. El Sismògraf continua dissabte i diumenge a Olot.