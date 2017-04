Bàrbara Julbe, Javier Cercas i Rafel Nadal triomfen entre els gironins

Els periodistes Rafel Nadal i Bàrbara Julbe, juntament amb l'escriptor gironí Javier Cercas han estat els autors més venuts aquest Sant Jordi a les comarques de Girona. El bon temps i el fet que hagi caigut en diumenge ha provocat que una riuada de gent inundés la Rambla en el que ha estat un «èxit total» de públic.

Segons la presidenta del Gremi de Llibreters de les comarques gironines, Maria Carme Ferrer, la previsió és que s'hagin superat amb escreix les vendes de l'any passat. Ferrer reconeix que els ha beneficiat el bon temps i diu que és habitual que els gironins apostin per escriptors de casa. «Som l'enveja a tot el país perquè els més venuts sempre solen ser de la demarcació», ha comentat. La presidenta també ha destacat «l'aposta clara» dels lectors per la literatura en català.

On em portin els ametllers, La senyora Sthendal i El monarca de las sombras han estat els llibres preferits pels gironins aquest Sant Jordi. Destaca sobretot l'obra de la periodista de Banyoles Bàrbara Julbe que debutava com escriptora amb una història que és un reflex personal. Julbe reconeixia que «no s'esperava per res del món vendre tants llibres» i diu que la seva voluntat ha estat poder explicar un procés molt dur pel que han passat moltes dones, un avortament.

Un altre periodista gironí, i clàssic del Sant Jordi, Rafel Nadal ha tornat a estar al capdamunt en el rànquing de vendes amb La senyora Sthendal. La presidenta del Gremi de Llibreters gironins, Maria Carme Ferrer, destaca «el mèrit que té» el fet que la novel·la de Nadal sigui una de les més venudes tot i que va sortir el gener. Ferrer també ha destacat que un dels llibres que més han atret als lectors de la demarcació és en castellà, El monarca de las sombras del també gironí Javier Cercas.

En aquest sentit, la presidenta dels llibreters destaca que els gironins «tiren molt cap a casa» a l'hora de comprar els llibres per Sant Jordi. Ferrer posa en valor la «fidelitat» dels lectors amb els escriptors de la demarcació i ha ironitzat dient que son l'enveja de Catalunya.



Superen en vendes l'any passat



Una altra bona notícia ha estat l'increment de vendes de llibres en relació a l'any passat. A falta de les dades definitives els llibreters preveuen haver «superat amb escreix» les vendes en relació al Sant Jordi del 2016. Ferrer ha reconegut que el bon temps hi ha ajudat molt, tenint en compte que l'any passat va començar a ploure al migdia.

La presidenta dels llibreters gironins però, no considera que el fet que Sant Jordi hagi caigut en diumenge sigui especialment rellevant pel que fa a vendes. «És habitual que molta gent s'agafi festa a la tarda, si cau entre setmana» destaca Ferrer. Alguns llibreters reconeixien que «havia anat molt bé», tant aquest diumenge com els dies previs.



Molta presència del català

Ferrer ha destacat «l'enorme presència del català» en el Sant Jordi d'aquest any. «Estem molt contents que s'aposti cada cop més per llegir en català, això farà que els escriptors s'animin encara més a escriure en la nostra llengua», destaca. Amb ella ha coincidit l'exdiputada al Parlament Gemma Calvet que signava exemplars del seu últim llibre Què ens està passant? «És un orgull potenciar la nostra cultura, ho hem de reivindicar», ha reblat.

Un bon indicador de l'aposta pels llibres en català el trobem en la literatura infantil i juvenil. Ferrer ha explicat que gairebé el 100 % dels exemplars que s'han venut ho eren. Una de les autores més sol·licitades ha estat la regidora de l'Ajuntament de Girona, Maria Mercè Roca, que presentava el llibre infantil, L'hort del senyor Puig, dedicat a Núria Terés, l'exedil del consistori que va morir fa uns mesos.