Xavier Bosch i Fernando Aramburu lideren les vendes de ficció

L'última novel·la de Xavier Bosch, Nosaltres dos (Columna), s'ha imposat aquest Sant Jordi en català a la categoria de ficció. El segueixen el Premi Ramon Llull d'aquest any, Rosa de cendra (Columna) de la periodista Pilar Rahola, i Un home cau'(Rosa dels Vents) de Jordi Basté i Marc Artigau.

En castellà, ha estat l'obra Patria (Tusquets Editores) de Fernando Aramburu la que ha liderat les vendes del dia, mentre que Tierra de Campos (Anagrama) de David Trueba i Monarca de las sombras (Random House) de Javier Cercas completen el podi.

En no ficció, el rànquing fet públic pel Gremi de Llibreters de Catalunya el copen el recull d'articles de Carles Capdevila La vida que aprenc (Arcadia/Atmarcadia) en català i 50 palos (Planeta) de Pau Donés en castellà.

En la categoria ficció en llengua catalana, l'última obra de Jaume Cabré Quan arriba la penombra (Proa) i La senyora Stendhal (Columna) de Rafel Nadal –que fa setmanes que es troben entre els més venuts- se situen en la quarta i la cinquena posició. El laberinto de los espíritus (Planeta) i No soy un monstruo (Espasa Libros) de Carme Chaparro ocupen les mateixes posicions del rànquing en castellà.



Els més venuts en no ficció



En la categoria de no ficció en català, Taula i barra (Libros de Vanguardia) de Quim Monzó ocupa la segona posició del llistat, mentre que la tercera és per a Només seran quatre gotes (Bridge) de Mònica Usart.

En la no ficció en castellà, a més del llibre de Pau Donés, hi ha Hijos del Nilo del periodista Xavier Aldekoa (Ediciones Península) i La màgia del orden (Aguilar) de Marie Kondo, que l'any passat ja es trobava entre els més venuts.

Quant a la literatura infantil i juvenil en català, un any més s'imposen les propostes vinculades amb la diada, amb La llegenda de Sant Jordi (Estrella Polar) d'Emma Martínez, De quin color és el petó? (Animallibres Editorial) de Rocío Bonilla i Sant Jordi i el drac. Minipops (Destino). En llengua castellana, la primera posició l'ocupa La màscara del troll (Ediciones Temas de Hoy) d'El Rubius, seguit per Guinness World Records 2017 (Planeta) i El despertar de la bestia (Mr. Ediciones) de ByViruzz.

Les dades del rànquing del Gremi de Llibreters de Catalunya s'elabora a partir d'una mostra representativa entre llibreries agremiades fins a les 18.30h de la tarda. El llistat també té en compte la informació fins al dia anterior recollida per Libridata, sistema automatitzat que obté dades de 170 punts de venda a Catalunya, entre llibreries independents i cadenes de llibreries. La llista s'elabora d'acord amb la classificació de gèneres de les últimes setmanes.

«No és millor que un dissabte, però no ens podem queixar gens»

El president del Gremi de Llibreters, Antoni Daura, s'ha mostrat «molt satisfet» amb els resultats d'aquest Sant Jordi. «La gent ha sortit al carrer, el temps ens ha acompanyat i no ens podem queixar gens del dia que hem tingut», ha apuntat.

Pel que fa al fet que aquest any Sant Jordi s'escau en diumenge, Daura es referma en què «sempre és millor que s'escaigui en dia laborable», però creu que aquesta edició ha servit per confirmar la tendència a l'alça en la venda de llibres. «Hi ha hagut un èxit de gent i cal pensar que possiblement no haurem anat enrere, sinó que haurà servit per remuntar. Cal ser prudents, però sóc optimista», ha afegit.

Daura ha explicat que habitualment els títols que van repuntant durant la setmana anterior a Sant Jordi són els que finalment acaben convertint-se en els més venuts i ha assegurat que, com ja és habitual, són llibres d'autors mediàtics. Tanmateix, ha volgut subratllar que «el més important no és que siguin mediàtics, sinó que siguin bons autors i crec que, en aquest cas, ho són».