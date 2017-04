Centenars de persones inunden els carrers de Girona a la recerca de la rosa i el llibre

Des de primera hora del matí, centenars de persones poblen la rambla de la Llibertat i la plaça Catalunya de Girona. La bonança amb què s'ha aixecat aquest 23 d'abril ha invitat a la ciutadania a cercar la rosa i el llibre entre les desenes de parades d'entitats i comerços que s'ubiquen al centre de la capital gironina.

Com és habitual la Casa Solterra ha acollit la celebració de l'esmorzar literari amb un centenar d'autors, llibreters i editors. L'edició d'enguany s'ha dedicat a la commemoració de l'Any Bertrana, amb motiu del 150è aniversari del naixement de Prudenci Bertrana i el 125è aniversari del naixement de la seva filla Aurora.

Durant la jornada d'ahir, escriptors com Xavier Bosch, Màrius Serra, Gemma Ruiz, Pilar Rahola, Joan-Lluís Lluís, Mònica Usart o David Cirici, entre molts altres, van desfilar per diverses llibreries gironines firmant els seus exemplars. Avui serà el torn dels autors locals com Xevi Sala, Miquel Fañanàs, Maria Mercè Roca o Rafel Nadal, entre d'altres



Altres municipis gironins també viuen la diada amb gran afluència de públic. La rambla de Figueres, com la de Girona, s'ha omplert de roses, llibres i persones.

Els llibreters gironins ja han confirmat que durant tota la setmana s'ha registrat un increment de vendes i esperen amb optimisme la jornada d'avui.

Pel que fa als floristes, el gremi preveu repetir les xifres de l'any passat.