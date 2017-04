Sebastià Perelló i Lluís Solà reben els Premis de la Crítica

L'escriptor mallorquí Sebastià Perelló va ser guardonat ahir en la categoria de narrativa del Premi de la Crítica Catalana per la novel·la Veus al ras (Club Editor), mentre que l'escriptor de Vic Lluís Solà va obtenir el guardó de poesia per Poesia completa (Edicions 1984).



L'Associació Espanyola de Crítics Literaris (AECL) va donar a conèixer els premis ahir a Sòria. En l'acte es va reconèixer en llengua castellana el llibre Patria, del novel·lista Fernando Aramburu, i el poeta sorià Fermín Herrero per Sin ir más lejos. El jurat en la modalitat catalana estava format per Francesco Ardolino, Àlex Broch, Lluïsa Julià (coordinadora), Jordi Nopca i Simona Skrabec.