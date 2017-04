Autors i lectors comparteixen «el miracle» de la festa d´ahir

«No sabem el que tenim, això és un miracle, hauríem d'estar tocant campanes!» proclama Javier Cercas, ja immers en el seu primer torn de signatures a la llibreria Documenta de Barcelona. L'autor estava ple d'entusiasme ahir assegurant que «faria petons als peus a la gent que espera només perquè els signis un llibre» i que no hi ha cap altra cita internacional similar. «Si això s'intenta organitzar en un altre lloc, no surt», afirmava.

L'autor, que enguany signava majoritàriament exemplars del seu nou llibre, «El monarca de las sombras» (Literatura Random House), va proclamar que Sant Jordi és un «miracle» i es va mostrar «partidari de demanar presó preventiva» per tot aquell que en mal parli.

Javier Cercas, juntament amb Rafael Nadal, eren dos dels autors que representaven les comarques gironines a la capital catalana, que també atrau la presència d'autors internacionals de renom com l'italià Federico Moccia.

Al Portal de l'Àngel, Nadal també compartia l'estima pels destinataris de la seva feina. «Els tinc molt respecte. Ve gent molt interessada que vol comentar coses concretes, gent que ha llegit més del que ens pensem, amb molt de bagatge», explicava. «Són exigents i no compren qualsevol cosa». A més, confessava que a vegades «aprofita coses» d'allò que els lectors li expliquen en una jornada aquesta per obrir «vies de treball» o «completar quelcom que duia a l'ànima des de jove».

Al seu costat, el best seller italià Federico Moccia es fotografiava amb cada un dels seus lectors després de signar l'exemplar corresponent. L'italià ja va participar al Sant Jordi de l'any 2008, però les cues de lectors d'ahir superaven de llarg la tímida rebuda d'aleshores.

Enguany, el bon temps i el fet que la diada de Sant Jordi caigués en diumenge va donar lloc a una acollida de gent de tot el territori encara més elevada que en passades ocasions i la presència de nombrosos turistes encuriosits.