Les entitats i associacions van omplir la plaça Catalunya

? Com ja és tradicional, les associacions i entitats gironines es van fer presents a la ciutat amb parades per finançar els seus projectes socials. A la zona de la plaça Catalunya s'hi van trobar des de Volem Acollir a membres de l'associació de síndrome d'Asperger, passant per escoltes i guies o estudiants d'universitat. Per a alguns d'ells, Sant Jordi és un dels molts actes que organitzen durant l'any. Per altres, en canvi, la diada és l'oportunitat per a donar-se a conèixer a la ciutat. Malgrat la diferència, tots aquests «venedors per un dia» van innovar per oferir productes els més originals possibles: samarretes, bosses de roba, roses fetes de llaminadures... Tots van posar el seu granet de sorra per participar a Sant Jordi i sumar-se a l'ambient festiu del dia.