El Sismògraf d´Olot es consolida com a punt de trobada internacional

El Festival Sismògraf de dansa d'Olot va tancar ahir a la tarda la seva novena edició amb un gran èxit de públic. Entre 15.000 i 20.000 persones han pogut gaudir dels 48 espectacles que s'han distribuït durant 4 dies en diferents espais de la ciutat, tant a l'aire lliure com a sales.

Part d'aquest èxit pot atribuir-se a una programació amb una oferta d'espectacles molt variada i amb un ventall molt ampli d'estils i propostes per a totes les edats. A més, el festival aposta per oferir l'oportunitat al públic de prendre part en els espectacles i participar-hi activament.

El públic familiar ha rebut molt bé les noves propostes inaugurades aquest any , com l'espectacle Sismo en família, una nova experiència on 7 famílies amb nens han pogut gaudir d'un itinerari dissenyat especialment per ells i l'acompanyament de Mireia Llunell, responsable de públics de LaSala, en teatre de Sabadell dedicat al públic infantil i juvenil. Les inscripcions per a aquest esdeveniment es van tancar en menys de 24 hores i hi ha hagut llista d'espera. Alhora, el festival ha acollit fins a set estrenes absolutes, coproduïdes per la mateixa organització.

El festival va néixer fa 9 anys al voltant del Dia Internacional de la Dansa amb la voluntat de crear un punt de trobada entre creadors i programadors, per una banda, i d'apropar la dansa a nous públics. Enguany, el festival sembla haver-se consolidat amb un increment de les xifres de públic i erigint-se com un important esdeveniment amb la participació de més de 200 professionals, un 25% dels quals són internacionals.

El festival, que forma part de Catalan Arts, un programa per a la internacionalització de la cultura i les arts de Catalunya, ha atret programadors de pràcticament tots els països europeus, a més de Canadà i Corea.

Els programadors han pogut gaudir d'un programa d'activitats adreçades a professionals relacionades amb la dansa, com una masterclass de Quim Bigas per a gestors culturals o l'espectacle Una conferència ballada de Toni Jodar.

A més, també s'ha dut a terme la tercera edició de Circula!, un projecte impulsat per les Associacions de Professionals de la Dansa amb l'objectiu de compartir idees, recursos i projectes i reivindicar unes condicions laborals dignes en el sector.



Les rèpliques

El Sismògraf encara no s'atura. Durant tot el mes d'abril i maig continuarà impregnant Olot de dansa. El 28 el Teatre Municipal d'Olot acollirà l'espectacle Tots dansen, on participen alumnes i professors d'educació física de les escoles i instituts d'Olot. El dia 29 d'abril és el Dia Internacional de la Dansa, i el festival el celebrarà amb el SismOFFgraf, un acte commemoratiu que comptarà amb 5 estrenes de creadors locals a les Fonts de Sant Roc.

Per tancar l'edició del festival, el 13 de maig l'Esbart d'Olot oferirà l'espectacle Festa Major al Teatre Principal d'Olot; i el 26 de maig, Thomas Noone Dance representarà la tragèdia de Medea.