Joan Pluma guanya el judici i pacta l'acomiadament amb la Fundació de la UdG

L'exregidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona i exdirector de Biblioteques, Arxius i Patrimoni de la Generalitat, Joan Pluma, va reclamar l'any passat per via judicial recuperar la plaça de director de Programes de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, que havia tingut de juliol de 2000 a juliol de 2003, i el jutge li va donar la raó.

Després d'una primera sentència del Jutjat Social número 2 de Girona favorable a Pluma, dictada el setembre de 2016, la Fundació de la UdG va recórrer, però ja no va caldre un altre judici perquè les parts van pactar una indemnització per comiat improcedent que va satisfer les expectatives del demandant.

La Fundació de la UdG, que dirigex Joaquim Velayos, sempre havia considerat que la plaça de Pluma s'havia extingit després d'una reorganització interna de l'estructura de la institució, però el jutge va considerar que hi havia hagut un «acomiadament nul», tal com ho va fer constar a la primera sentència, de manera que Pluma va haver de ser tècnicament readmès com a treballador de la Fundació.

Acte seguit, la Fundació va presentar recurs, però no va caldre una segona sentència, ja que les parts van acordar una indemnització per comiat improcedent, de manera que el cas ha quedat tancat.

Segons estableix la llei, la indemnització per comiat improcedent és de 45 dies per any treballat, però aquest diari no ha pogut confirmar si aquest va ser l'acord acceptat per Pluma. L'acord es va produir fa just unes setmanes.

D'altra banda, Pluma va ser cessat fa un parell d'anys pel nou govern de Carles Puigdemont de director de Biblioteques, Arxius i Patrimoni, càrrec al qual va accedir de la mà de l'anterior conseller de Cultura, Ferran Mascarell.