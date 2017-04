Albert Pla denuncia el veto de Ciutadans a un concert a Oviedo

Albert Pla ha denunciat el veto de Ciutadans a un concert a Oviedo. El diari 'Público' treu aquest dimecres una carta oberta de l'artista català al líder de Ciutadans, Albert Rivera, en què li demana que el seu partit deixi de vetar els seus concerts. "Per favor, deixa d'intentar prohibir el concert que organitzem el 12 de maig al Teatre Filharmònica d'Oviedo. No és la primera vegada que el teu partit al costat del PP ho intenta". Així comença la missiva que l'artista dedica a Rivera. El boicot que denuncia Pla sorgeix arran d'unes declaracions que va fer ara fa quatre anys al diari asturià 'La Nueva España' en què va dir que "sempre" li ha fet "fàstic" ser espanyol, defensant que s'imposi a Gijón l'ensenyament en català.

Aquestes declaracions van provocar que el Teatre Jovellanos de Gijón, on havia d'actuar Pla, decidís anular el concert després que el PP de l'Ajuntament de la ciutat li demanés.

En la carta, Albert Pla apunta: "Em caus bé. Et dius Albert, com jo. Ets català, com jo. T'agrada anar net, com jo. I cada vegada que obres la boca, dius una mentida o una ximpleria, com jo". L'artista recorda que el concert a Oviedo neix d'un promotor privat i que els diners no provenen de fons públics. "El més lleig és que a més feu creure als ciutadans espanyols que el nostre treball està subvencionat pel govern i que, d'alguna manera, aquests concerts són actes antisistema pagats amb els diners de tots. No és cert", afirma Pla, que afegeix que "el teatre, encara que sigui públic, no ens contracta, ni tan sols cedeix les seves instal·lacions gratuïtament".

Segons 'Público', amb l'interès per part d'aquest promotor privat de llogar les instal·lacions del Teatro Filarmónica d'Oviedo va tornar a originar la polèmica i la cessió d'aquest teatre municipal va acabar en un cisma polític. Així, la Comissió de Cultura, amb els vots a favor de PSOE, Podem i IU, van aconseguir aprovar la data „el proper 12 de maig„, però van comptar amb els vots en contra de PP i Ciutadans.