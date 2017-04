L´impacte de pedres lliscant sobre l´aigua configura una simfonia al festival de Cadaqués

És un fet quotidià arribar a la platja de Cadaqués, agafar una pedra passanella i intentar fer-la lliscar i rebotar sobre l'aigua.

El 1995, l'arquitecte Toni Gironés va idear un projecte que transforma els llançaments de passanelles en registres sonors.

El resultat final, amb la inclusió de totes les passanelles registrades, s'interpretarà a l'escenari de sa Conca el proper 13 d'agost, amb la participació de l'Orquestra de Cadaqués, la Polifònica de Puig-reig, els cors de Cadaqués Canta i el Combo Passanelles format per aquest concert, sota la direcció de Francesc Llongueres.

El concert Sinfosuite Passanelles'20 és la novetat anunciada ahir per l'organització del Festival de Música de Cadaqués.

Una passanella és una pedra de pissarra, plana i arrodonida, que es troba a moltes platges on desemboquen rius nascuts al Pirineu. El cap de Creus, i més concretament, el terme de Cadaqués, és especialment ric en passanelles.

Toni Gironés va idear la col·locació sobre la superfície de l'aigua del mar d'una sèries de boies com si fossin carrils de natació. Aquestes formen una retícula de 40x40m, de divisions desiguals, que produeixen 10 canalitzacions.

Tot seguit i de manera imaginària, se sobreposa un pentagrama establint la relació amb la música com a registre acústic, de manera que la distància de la pedra determina el to de la nota i el número de bots, el temps.

El sumatori de les diferents sèries de llançaments va configurant una melodia, de les infinites que pot arribar a disposar l'atzar.

D'aquesta manera, a una pràctica centenària tan arrelada a Cadaqués, se li dóna dimensió col·lectiva des de fa uns vint anys, convocant als cadaquesencs i visitants a fer series de llançaments anuals per a obtenir els registres sonors, possibilitant que les gairebé mil notes musicals obtingudes entre 1996 i 2015, resultat de les passanelles llançades per gairebé mil persones, siguin transformades en registres acústics que s'han interpretat cada any a la mateixa platja al llarg de les tretze edicions celebrades fins als 2016, cercant el període de «ses minves» en circumstàncies microclimàtiques diverses i en indrets diferents.

A mitjan 2014, Toni Gironès va proposar a Francesc Llongueres, músic i compositor molt arrelat a la vila marinera, coordinar la transformació dels diferents registres acústics anuals en peces musicals, i unificar-los.

Així doncs, es va encarregar a diferents músics vinculats a Cadaqués, la composició d'una obra musical, agafant com a base cadascun dels 14 registres obtinguts en el llançament de les passanelles. El resultat es podrà escoltar el 13 d'agost al festival.