Home Free oferirà el seu primer concert a l'Estat al festival A Cappella de Girona

El Girona A Cappella Festival oferirà la primera actuació a l'Estat espanyol d'un dels grups més mediàtics del cant vocal en l'àmbit mundial, els nord-americans Home Free, que tenen 680.000 seguidors a Facebook i més de 80 milions de visualitzacions dels seus vídeos.



Home Free actuaran el 13 de maig a l'Auditori de Girona, en l'únic espectacle de pagament –a banda de Les Fourchettes– d'un festival que coincideix amb Temps de Flors però que ja va agafant «identitat pròpia», va destacar ahir en la presentació el regidor de Cultura, Carles Ribas.





La 6a edició de l'A Cappella Festival es farà del 13 al 21 de maig i, entre les bandes que actuaran a Girona també destaquen les britàniques Black Voice o els finlandesos Fork.



Els noms internacionals no faran ombra a grups de casa com els OL'Green o Les Fourchettes i també es reservarà espai per a actuacions de corals gironines.



La plaça de la Independència, amb les actuacions gratuïtes, es convertirà en el centre d'operacions d'un festival que també programa activitats a l'Espai Marfà, l'Auditori de Girona i la Casa de Cultura.



El director del festival, Pau Marquès, va destacar que aquest és única a l'estat espanyol i que els grups que treballen només amb la veu ja el marquen en vermell cada any al seu calendari.



El festival completa la programació amb corals i formacions gironines, i també ofereix dos tallers per a cantants, tant professionals com amateurs.



Ribas va expressar el compromís de l'equip de govern per mantenir i incrementar l'excel·lència d'aquest festival.



La Diputació i la Generalitat se sumen a l'Ajuntament a l'hora de donar suport a un festival que també rep un cop de mà dels comerços. El seu pressupost és d'uns 60.000 euros, el mateix que l'any passat, i presenta un total d'onze concerts més dos tallers.



La intenció de Pau Marquès és compaginar els grans noms internacionals amb el talent local.



A la presentació també hi va participar el diputat de la Diputació Lluís Costabella, que va assegurar que «la veu és un atractiu imprescindible a la celebració de la primavera a Girona».



El Cor de la Universitat de Girona, el Cor Allegro, la coral Xàntica, Cap Pela, Kundala i 4Gami són els noms dels artistes que completen el cartell de la nova edició de l'A Cappella Festival.