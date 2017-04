El World Press Photo 2017 arriba a Barcelona

L'exposició del World Press Photo 2017 arriba a Barcelona i es converteix en una de les primeres ciutats del món en acollir-la. En declaracions a l'ACN, Silvia Omedes, directora de la Fundació Photographic Social Vision, ha assenyalat que en cada edició el World Press Photo aporta informació d'actualitat i en aquesta edició es posa "un accent important" en la crisi de refugiats i el conflicte a l'Orient Mitjà. "Hi ha molts paísos representats en els seus complexos conflictes, alguns occidentalitzats i altres no, i l'Estat Islàmic és el gran protagonista de tots ells", ha apuntat Omedes. La tretzena edició de l'exposició internacional World Press Photo s'instal·la al CCCB amb les 143 fotografies guanyadores i es podrà veure a partir d'aquest dissabte i fins al 5 de juny.

La mostra fotogràfica més important del fotoperiodisme internacional s'avança uns mesos i es javascript:void(0);podrà visitar des d'aquest dissabte al CCCB. La directora de la Fundació Photographic Social Vision ha explicat que han decidit portar la mostra uns mesos abans "perquè la missió de l'entitat és fer servir la fotografia com eina de sensibilització social i poder avançar els continguts 8 mesos vol dir donar informació més actualitzada".

Les fotografies guanyadores han estat escollides entre les 80.404 imatges que s'han presentat a concurs, realitzades per 5.034 fotògrafs de 125 països. 222 fotògrafs espanyols han participat en el certamen. La fotografia guanyadora d'enguany es titula 'Un assassinat a Turquia' i la va disparar el fotoperiodista turc Burhan Ozbilici, que treballa per a l'agència 'Associated Press'. És una instantània dels fets que van succeir el 19 de desembre de 2016, quan Mevlüt Mert Alt?nta?, un agent de policia de 22 anys fora de servei, va assassinar l´ambaixador rus a Turquia, Andrei Karlov, durant la inauguració d´una exposició d´art a Ankara. Va ferir a tres persones més, abans de ser abatut a trets per oficials de la policia.

Omedes s'ha referit a aquesta imatge de Burhan Ozbilici i ha assenyalat que ha generat "molta controvèrsia" perquè alguns membres del jurat no l'haguessin fet guanyar. "La paradoxa és que posa en relleu la gran perícia d'un fotògraf, que és capaç de treure la càmera i fer una fotografia d'un homicidi en directe i salvar la vida, però la imatge resultant posa com un heroi algú que acaba de cometre un assassinat i és un d'un grup terrorista". Per això, van decidir no promocionar l'exposició amb aquesta fotografia "perquè si hi ha aquesta imatge en una banderola es converteix en una cosa més, i és responsable no donar-li massa difusió".

La directora de la Fundació Photographic Social Vision també fet èmfasi en què hi ha dos fotògrafs espanyols guanyadors en la categoria de natura i no són fotografies plàcides, sinó "imatges que interpelen als espectadors perquè denuncien els efectes secundaris del canvi climàtic". De fet, a la presentació d'aquest divendres també hi han estat presents fotògrafs guanyadors d'aquesta edició, els espanyols Santi Palacios, Francis Pérez i Jaime Rojo i l'alemany, que viu a Barcelona, Daniel Etter.

Santi Palacios s'ha erigit amb el segon premi de la categoria 'Temes d'actualitat' amb la fotografia 'Abandonats', la imatge d'una nena nigeriana d'11 anys que plora al costat del seu germà de 10 anys la mort de la seva mare, a bord de la llanxa de salvament d´una ONG, al juliol de 2016. En declaracions a l'ACN, ha explicat que en un primer moment es va pensar que ploraven perquè li tenien por al mar, però una dona els va explicar que ploraven perquè la seva mare havia quedat morta a Líbia.

Palacios ha ressaltat que els fotoperiodistes tenen una funció que complir, si no fan la fotografia no s'explica el fet ni tampoc existeix com a conseqüència. Així mateix, ha apuntat que mai es veu el que un pot fer després quan es fa una fotografia. En aquell cas, després de fer la fotografia va intentar calmar els dos nens. "Hi ha una interacció que mai veu el públic", ha declarat.

Per la seva part, Carla Tramullas, ha guanyat el primer premi de la categoria 'Narrativa Immersiva' del Concurs Narrativa Digital, amb la peça 'La introspecció (The Dig)' que mostra l´escenari voluble de les relacions humanes, tractant els temes com la transsexualitat, la copaternitat o els cyborgs, entre d´altres. Tramullas volia "explorar les relacions i de quines maneres connectem, ja que tot això està canviant degut a la nova era digital". "Portem a l'extrem aquesta idea i explorem relacions futuristes perquè són molt noves", ha afegit.

Visites guiades

La Fundació Photographic Social Vision amplia l´exposició amb visites guiades, tallers i altres activitats per generar debat sobre el valor i els reptes del fotoperiodisme, i aprofundir en las temàtiques dels projectes guanyadors. El fotògraf espanyol Jaime Rojo, guanyador del tercer premi de la categoria 'Natura', imparteix una conferència multimèdia i es projecten els projectes audiovisuals guanyadors dels premis del Concurs Narrativa Digital. Aquestes dues activitats són d'entrada gratuïta. Com a novetat, es presenta un cicle d´activitats dirigides exclusivament a professionals. Photographic Social Vision ha programat una trobada amb el fotoperiodista Santi Palacios i una classe magistral de màrqueting que imparteix l'expert Marc Prüst.