Mishima estrena el disc «Ara i res» a les escales de la Catedral

Mishima estrenarà el seu vuitè disc, Ara i res, aquesta nit a l'escenari de l'escalinata de la Catedral de Girona, en un dels últims concerts del festival Strenes, que s'acomiadarà diumenge amb l' estrany poder» d'Els Amics de les Arts al mateix escenari.



El disc de la banda de David Carabén no sortirà a la venda fins el 5 de maig, però els seguidors ja l'hauran pogut escoltar en directe al festival de música gironí.



El quintet barceloní insisteix en temàtiques com l'amor i la literatura com a font d'inspiració de les lletres d'uns nous temes que sonen al compàs musical que indentifica de sempre la banda.



Un poema de Joan Vinyoli, Ara i res, dona títol a un disc que torna a posar ben amunt la importància poètica a les lletres.



L'Strenes oferirà avui, d'altra banda, el concert de Gertrudis per presentar Que corri l'aire Tour (La Mirona, 22.30h) i el d'Anímic per presentar Skin (Yeah Indie Club, 23.00h), a més del de Zoo, en la presentació del seu nou disc acabat de sortir, Raval (també a La Mirona, 23.30h).



Diumenge, últim dia del festival, hi ha programada l'actuació de Muchachito en família, a la sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona, i el gran concert de clausura d'Els Amics de les Arts a les escales de la Catedral.