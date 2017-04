'Ara i res' de Mishima s'estrena davant les escales de la Catedral de Girona

Mishima ha presentat aquest dissabte a les escales de la Catedral de Girona 'Ara i res', el seu vuitè treball. El grup liderat per David Carabén ha escollit el festival Strenes de Girona per presentar un disc que arriba tres anys després de publicar 'L'Ànsia que cura' i que va portar a la banda a girar per diversos països. L'escenari per presentar el nou àlbum ha estat un dels més especials que ofereix el Festival Strenes; les escales de la Catedral de Girona. El director del festival, Xavi Pasqual, explica que creien que aquest espai "és idoni" perquè Mishima presentés el disc i ja ha avançat que intentaran fer més concerts en aquest "lloc tant icònic" l'any vinent. Pasqual també s'ha mostrat "molt content" que el grup hagi escollit Girona per presentar 'Ara i res'.

L'estrena d''Ara i res', l'últim treball dels barcelonins Mishima havia aixecat molta expectació. Tanta, que fa dies que es van esgotar les 850 entrades que es van posar a la venda a través del web del Festival Strenes, per un concert en un marc molt especial. Mishima ha presentat el nou disc a les escales de la Catedral de Girona, on aquest diumenge Els Amics de les Arts posaran fi a la cinquena i més multitudinària edició del festival.

Amb un to sobri, el quintet barceloní ha repassat els temes del seu nou àlbum amb un públic impacient per escoltar la nova proposta de Mishima. El grup ha arrencat amb 'L'or' i 'Tot torna a començar', un tema que ha fet connectar els espectadors. David Carabén s'ha posat de seguida els fans a la butxaca amb 'Jimi' que ha fet cantar al públic amb l'acompanyament únic d'una guitarra.

Entremig de les cançons noves, Mishima ha intercalat clàssics com 'llepar-te' una de les peces que més fortuna ha fet del darrer disc de la banda, 'L'ànsia que cura' publicat ara fa tres anys. El director del Festival Strenes, Xavi Pasqual, reconeixia que el fet d'haver triat Girona per presentar el disc ha estat "un encert", si bé ha ressaltat que "anaven sobre segur". "Mishima ja havia visitat l'Strenes i va emplenar l'Auditori de Girona. És un dels grans grups del nostre país", ha comentat Pasqual.

Al final, dues hores d'espectacle amb un públic entregat des de la primera cançó, fins que ha sonat 'Un tros de fang', que ha servit per cloure el concert. Un retrobament dels Mishima amb el seus seguidors que promet nits d'èxit a la formació. Carabén de fet, ha citat als fans del grup al concert que la banda farà el dijous 1 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, en el marc del Primavera Sound.

A la sortida els fans de la banda es mostraven "encantats" amb el nou treball de Mishima, i és que Girona ha estat el primer el lloc on la banda ha mostrat tots els temes del nou disc. Un fet que Pasqual destacava. "Això és el que realment ens agrada a l'Strenes, que s'escoltin cançons per primera vegada", comenta.



Un Strenes de rècord



Les bones xifres de públic del festival continuen. Mishima ja havia exhaurit les 850 localitats que s'havien posat a la venda. De fet, aquest diumenge Els Amics de les Arts clouran la cinquena edició de l'Strenes amb tot venut des de fa mesos.

Mishima però no ha estat l'únic grup que ha penjat el cartell de 'no hi ha entrades'. Dues hores més tard la Sala Mirona de Salt s'omplia per rebre els valencians Zoo que han portat públic d'arreu del país.

Més actuacions a les escales de la Catedral

Pasqual ha explicat que des del festival treballen amb l'objectiu de fer més concerts a les escales de la Catedral de Girona. "És un espai emblemàtic i que agrada a la gent i creiem que s'hauria d'ampliar el nombre de concerts que s'hi fan", ha comentat.

Amb tot, Pasqual ha reconegut que es tracta d'una producció cara i, per tant cal que l'èxit estigui assegurat. El director d'Strenes també confia que l'espai es converteixi pels grups en "un lloc icònic" on tocar.