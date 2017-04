Més de 13.000 escoltes clamen contra les desigualtats i a favor de la diversitat cultural

Els missatges contra la corrupció, la discriminació i les desigualtats i a favor de la diversitat cultural i l'obertura de fronteres han estat els eixos del manifest de la Jamborinada, la trobada d'escoltes i guies que ha reunit més de 13.000 infants i joves a Tàrrega durant aquest cap de setmana. És l'esdeveniment d'aquestes característiques més multitudinari que s'ha organitzat mai a Catalunya amb participants que han arribat d'arreu del país i també de les Illes i el País Valencià. La Jamborinada ha reivindicat els valors de l'escoltisme com a moviment eductiu i el paper dels infants i joves per transformar la societat i millorar-la. Per això la trobada s'ha fet amb el lema 'la força per moure el món'. El manifest s'ha llegit durant l'acte central que s'ha fet aquest diumenge i que ha comptat amb la presència de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa.

La Jamborinada ha organitzat 250 activitats repartides en vint espais de la ciutat i ha comptat amb un miler de voluntaris. Els participants s'han allotjat en unes 2.500 tendes instal·lades en una zona d'acampada de prop de 50.000 metres quadrats. La capital de l'Urgell s'ha convertit aquest cap de setmana en Ciutat Escolta i gairebé ha doblat la seva població.

Els organitzadors destaquen que aquesta macrotrobada ha volgut fer visible la feina que porta a terme el moviment escolta com a motor de canvi de la societat. La coordinadora de la Jamborinada i comissària general de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Núria Montanyà, ha assegurat que "des de l'escoltisme el que pretenem és educar els infants i joves perquè siguin crítics, conscients i compromesos, per tant, que no es quedin només amb la crítica sinó que vulguin fer coses, que realment es comprometin amb ells mateixos, amb el seu grup i amb la societat perquè aquest canvi pugui ser possible". Montanyà ha remarcat també que estan molt satisfets del desenvolupament de la trobada. "Estem molt contents perquè ha funcionat tot molt bé",ha afirmat, i ha agraït també la col·laboració de l'Ajuntament de Tàrrega per superar aquest repte logístic.

Més 13.000 infants i joves d'entre 6 i 18 anys han participat en les activitats, que han girat al voltant de temes com el medi ambient, la interculturalitat, les desigualtats, el consum o l'ocupació, un treball en valors que els agrupaments ja han portat a terme durant el curs.

D'aquí n'ha sortit un manifest on els escoltes han posat per escrit el que rebutgen i el que promouen per "deixar el món millor de com l'hem trobat". I l'han estructurat en cinc grans apartats. En primer, al voltant de la sostenibilitat, rebutja la contaminació i el maltractament animal i fa una crida a "fer un ús sostenible del transport". En el segon, han "explorat el dia a dia de la nostra societat" i conclouen que "n'estem farts i fartes de la corrupció i exigim que la justícia i la llei sigui igual per a tothom". Per això "proposem que els que hagin robat tornin els diners i siguin jutjats ja" i admeten que "no ens agrada que el sistema capitalista condicioni la forma de viure dels ciutadans".

El tercer punt se centra a reclamar un "país ric en cultura" mentre que el quart apartat clama contra les desigualtats econòmiques i la violència de gènere. En l'última part, els escoltes i guies es comprometen a treballar perquè "la diversitat cultural sigui fruit de riquesa, perquè a casa nostra tothom hi té cabuda". En aquest sentit, rebutgen tot tipus de discriminació i defensen el respecte entre religions i l'obertura de fronteres.

El gran acte central que ha aplegat tots els participants a la Jamborinada s'ha fet a l'esplanada de darrera el CAP de Tàrrega, que s'ha convertit en una marea de colors, els de les camises i les característics fulards de les agrupacions. A banda de la lectura del manifest hi ha hagut una representació teatral i l'acte ha acabat amb l'actuació del grup Mandàgora Reggae, que ha fet la cançó oficial de l'esdeveniment.

La Jamborinada també ha organitzat una fira d'entitats on s'han convidat més de mig centenar d'associacions que han ofert tallers i activitats temàtiques relacionades amb la transformació social.

Pel que fa als voluntaris, l'esdeveniment n'ha reunit un miler, batejats com a Minairons. Un bon nombre són de Tàrrega però també n'hi ha hagut molts d'altres que han arribat d'arreu del territori. Una bona part han passat part de la seva vida a l'escoltisme i ara, de grans, amb fills també que van al Cau, han volgut posar el seu gra de sorra en aquesta trobada única.

La trobada l'han organitzada els Minyons Escoltes i Guies de Catalunya amb la participació d'Escoltes Catalans i Acció Escolta de Catalunya.

L'escoltisme i guiatge català té 90 anys d'història i actualment el moviment té vinculats uns 20.000 joves catalans, dels quals 4.000 són caps, a través d'unes 200 agrupacions. A les comarques de Lleida hi ha uns 2.000 infants i joves escoltes i 21 agrupacions.



Bassa i Forcadell se sumen a la celebració



Dolors Bassa i Carme Forcadell, totes dues amb passat escolta, s'han sumat a la celebració. La presidenta del Parlament ha remarcat que el missatge de l'escoltisme de deixar un món millor del que han trobat "crec que hauria de ser un exemple per a tots, hauria de ser una fita no només per al moviment escolta sinó per a tothom". En la intervenció que ha fet des de l'escenari, Forcadell s'ha dirigit als milers de joves concentrats per demanar-los que siguin tenaços i perseverin en l'objectiu de transformar la societat i també els ha instat a lluitar contra les injustícies i a defensar la llibertat, "tant la individual com especialment la col·lectiva, perquè així aconseguirem aquesta Catalunya millor i aquest món millor que tots i totes volem". La presidenta del Parlament també ha demanat un esforç a les agrupacions escoltes "per fer que aquest moviment arribi arreu del país".

Per la seva banda, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en relleu el valor afegit que representa el treball voluntari i desinteressat dels milers de joves que cada setmana participen de l'escoltisme des dels diferents agrupaments escoltes. "L'escoltisme i la seva capacitat educadora i transformadora és un actiu molt important de compromís amb el país, i volem que els valors que representen siguin ben presents en els pilars de la nova República", ha indicat Bassa.

La consellera ha refermat el suport del Govern al moviment, i n'ha destacat la seva força i vigor, no només històric, sinó també actual. Durant la seva intervenció davant dels participants a la Jamborinada, Bassa ha anunciat que s'ha creat un grup de treball entre el sector i el Govern per treballar un possible marc normatiu específic de l'associacionisme educatiu. De fet, ho ha dit en resposta a l'aparició d'unes pancartes de protesta on els escoltes es queixaven que ningú els havia preguntat en relació amb el decret de lleure.

El Departament ha informat que al llarg de 2016 la Direcció General de Joventut (DGJ) va rebre les notificacions d'un total de 1.161 activitats protagonitzades pels agrupaments escoltes a Catalunya, a les quals van participar-hi un total de 34.091 persones: 27.873 joves i 6.218 dirigents.

En el conjunt de l'educació en el lleure, més enllà del mètode que representa l'escoltisme, Catalunya va registrar el 2016 un total de 6.077 activitats a les quals van participar 306.404 joves en total.

En relació al suport econòmic al conjunt del sector de l'educació en el lleure va ascendir als 5,5 milions d'euros el 2016, dels quals 1,1 miliions van ser en concepte de beques per a garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés de joves amb risc d'exclusió social a les activitats organitzades per les entitats. En l'àmbit concret de l'escoltisme, el suport del Departament de Treball i Afers Socials el 2016 va ser de 1,2 milions d'euros.