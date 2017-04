Més de 80.000 nens que fan sis anys aquest 2017 podran tenir un llibre de franc

El departament de Cultura engegarà dimarts la campanya «Fas 6 anys. Tria un llibre», que vol estimular els hàbits de lectura dels infants de sis anys. Mitjançant la campanya, l'infant que fa o hagi fet 6 anys durant aquest 2017 rebrà a casa un targeta que el convidarà a anar a la llibreria més propera. Allà podrà bescanviar la targeta pel llibre que més li agradi, per un import de fins a 13 euros. Si l'import és superior, caldrà abonar la diferència. També hi haurà la opció de poder fer la compra en línia a través del portal www.libelista.cat. En aquesta segona edició, la campanya arribarà a 80.941 nens de tot Catalunya, que podran anar a més de 200 llibreries d'arreu del país. Com a novetat, aquest any s'ha arribat a un acord amb l'ONCE per tal d'adaptar la targeta al sistema Braille.



L'any 2016, en la primera edició, 31.914 nens van bescanviar la seva targeta per un llibre, per la qual cosa van participar en la campanya el 38,3% dels infants catalans que complien 6 anys el passat 2016.