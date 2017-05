Uns 13.000 joves assisteixen a una trobada històrica de l'escoltisme català

La ciutat de Tàrrega ha estat durant aquest passat cap de setmana la seu de la macrotrobada de l´escoltisme i el guiatge català, la Jamborinada. Més de 10.000 infants i 2.200 caps (monitors voluntaris) van trobar-se dos dies per reflexionar sobre la inversió positiva del temps per millorar el món a través de petites accions. A més, a la macrotrobada hi van participar més de 150 agrupaments, 26 dels quals eren de la demarcació de Girona.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, també va ser present a la trobada per participar en l´acte central de diumenge al matí i com a presidenta d´honor de l´Assemblea Nacional de Parlamentaris escoltes de Catalunya (ANPEC). En aquest acte també es va llegir un manifest participatiu: al llarg de l´any, els infants i joves van estar elaborant el text mentre treballaven diferents valors i conceptes com la natura, la multiculturalitat o el respecte. En tractar-se d´un manifest que dona veu a tot el moviment, el text va ser llegit per representants de tots els escoltes i guies i van compartir escenari des dels més petits (anomenats Castors i Llúdrigues) fins als més grans (els Trucs).

Durant aquests dos dies, els participants van poder conèixer altres escoltes i guies de Catalu­nya per compartir vivències i experiències. Unes 250 activitats en total que van ser possibles gràcies a 1.000 «minairons» (el nom dels voluntaris de l´organització).

La Jamborinada ha estat organitzada per Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, que es van inspirar en les «Jamboree», les trobades internacionals que se celebren arreu del món cada 4 anys. Tot i així també va comptar amb la participació de les altres entitats membres de la Federació catalana d´Escoltisme i Guiatge (FCEG): Acció Escolta i Escoltes Catalans.

L´escoltisme i el guiatge és un moviment juvenil i voluntari que vetlla per educar els infants i joves a través del mètode escolta i guia. D´aquesta manera, es busca formar persones actives, conscients i compromeses amb la societat. Durant els seus més de 100 anys d´història, l´escoltisme ha anat guanyant presència arreu fins a convertir-se en el moviment de joves més nombrós del món.

La trobada no va oblidar aquests valors i objectius bàsics i va voler fer evident que els infants i els joves són la llavor del canvi per deixar un món millor de com l´han trobat. A més, tampoc es va deixar de banda la germanor característica del moviment i durant el manifest es va poder sentir: «No us oblideu de somriure, abraçar i estimar-vos més».