Els Amics de les Arts tanquen «la millor edició de l'Strenes»

Els Amics de les Arts han estat els encarregats de tancar la cinquena edició del Festival Strenes de Girona. Ho han fet en un dels escenaris més icònics que ofereix el festival, les escales de la Catedral i davant un públic entusiasta que ha omplert les 850 localitats. De fet, les entrades es van esgotar fa mesos, com ja ha passat en diversos concerts. Els Amics de les Arts no s'han deixat res sobre l'escenari gironí i han repassat els dotze temes del seu últim treball, 'Un estarny poder' que han combinat amb èxits d'altres àlbums com 'Ja no ens passa', '433' o 'Jean Luc'. Pel guitarra i veus del grup, Joan Enric Barceló, tancar l'Strenes és "un orgull i una satisfacció enorme". Barceló ha felicitat els organitzadors per poder tenir un "festival de música de referència a Girona".

En Dani, en Joan Enric, l'Eduard i en Ferran han sortit a l'escenari de les escales de la Catedral de Girona, sabent que jugaven a casa. Des de que es va conèixer que Els Amics de les Arts tancaven l'Strenes 2017 les entrades pel concert d'aquest diumenge es van esgotar en poques hores. No ha decebut el quartet que ha ofert un concert de més de dues hores, i que ha acabat amb els espectadors ballant drets a les escales de la Catedral de Girona.

El fi de festa de l'Strenes ha estat, com han repetit Els Amics de les Arts en diverses ocasions, "el millor possible". De fet, ni la pluja que ha caigut, sense gaire intensitat durant bona part del concert ha deslluït l'espectacle, ni molt menys desanimat el públic que han seguit totes les cançons. Entre elles himnes com 'Jean Luc', 'Lousiana' o un tema que ha fet saltar els 850 espectadors del concert, 'Ja no ens passa'.

Tot plegat per arribar al tram final on han interpretat èxits com 'El matrimoni Arnolfili', 'Les meves ex i tu' i una de les més aplaudides, '433', per acabar amb 'Primera línia successòria', moment en què s'ha aixecat tot el públic altra vegada, per ballar i cantar en un final d'Strenes. Un concert que ha estat al nivell de tot el festival, i és que, tal i com ha reconegut el director de l'Strenes, Xavi Pascual, aquesta "ha estat la millor" de les cinc que s'han fet. Pascual reconeix que s'ha consolidat "malgrat ser un festival jove".

Un concert, el d'aquest diumenge, que els mateixos artistes qualifiquen "d'especial" per l'espai, i la ciutat, i és que tres dels quatre components del grup son gironins. El teclista de la banda, Dani Alegret, explica que la relació amb Girona "és evident des de l'inici" i ha ressaltat que la ciutat "sempre els rep amb els braços oberts".

Al concert hi ha acudit personalitats del món polític entre els que hi havia el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas i la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal.



Un estiu carregat de concerts

El d'aquest diumenge ha estat un més dels molts concerts que Els Amics de les Arts tenen previstos aquest estiu. "La veritat és que estem molt contents perquè les entrades es venen de seguida. Això vol dir que la gent vol venir a veure't", ha comentat Barceló.

L'expectació per veure la posada de llarg del nou treball del grup s'ha disparat i les entrades s'han exhaurit per els propers tres concerts que oferiran Els Amics de les Arts a la Sala Barts de Barcelona la primera setmana del mes vinent.

La banda tornarà a Girona en motiu del Festivalot a finals de maig i ho farà en dues sessions, però de nou, tampoc queden entrades per veure'ls. La gira portarà Els Amics de les Arts a ciutats com València o Madrid, però també se'ls podrà veure al Canet Rock o al Festival dels Jardins de Cap Roig, de Calella de Palafrugell.