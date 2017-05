Woody Allen s'incorpora al cartell de Cap Roig

Woody Allen s´incorpora al cartell de la 17a edició del Festival de Cap Roig amb un concert el proper 8 de juliol, l´únic que oferirà a l'Estat. Conjuntament amb la seva New Orleans Jazz Band, amb qui porta més de 35 anys tocant, oferirà un repertori basat en diverses melodies populars de principis del segle XX, himnes, espirituals, marxes, blues i rags. Com és habitual amb el cineasta i músic, l'actuació tindrà un caire espontani, sense repertori, en què enllaçarà una col·lecció d´enèrgiques improvisacions. Les entrades per al concert de Woody Allen es posaran a la venda el proper divendres 5 de maig a les 10.00h a la web oficial del festival. De moment, el certamen ha venut ja més de 30.000 entrades, un 61,4% de l´aforament total dels concerts d´aquesta edició.

Cap Roig ja ha esgotat les entrades per als concerts d´Anastacia (14 de juliol), Norah Jones (29 de juliol), Sílvia Pérez Cruz (31 de juliol), Luis Fonsi (5 d´agost), Dani Martín (6 d´agost) i David Bisbal (21 d´agost).

El festival començarà el dia 7 de juliol amb Wilco i clausurarà Jason Derulo, icona de la música pop-urbana internacional. Un cartell que incorpora l´esperit eclèctic, del pop local al rock més internacional, i que es completa amb noms tant destacats com Passenger, Ben Harper, Pretenders, Umberto Tozzi, Estopa, India Martínez, Sweet California, Iván Ferreiro, Sidonie, Melendi, Miguel Bosé, Hombres G, Blaumut, Paula Valls, Els Amics de les Arts, Ramon Mirabet, La Iaia i Andrea Boccelli.

El certamen comptarà també amb una nit solidària. El projecte, promogut per la Fundació Bancària "la Caixa" i Clipper's Live en el marc del Festival de Cap Roig, serà a benefici de l'Institut d´Investigació Biomèdica de Girona.

Després de l'èxit assolit en les tres edicions del Cap Roig Mini, el festival amplia la seva programació infantil amb nous espectacles familiars 'Alicia en el País de las Maravillas' i 'La Sirenita'.