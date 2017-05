"La infància fins als tres anys és la base de l'adult futur"

El suïcidi del fill d'una amiga amb només deu anys va deixar en xoc a Evânia Reichert. D'aquest moment va sorgir «Infància, l'edat sagrada».

Els adults prestem atenció suficient a la infància?

Encara no. Wilhelm Reich va establir la relació entre infància i salut fa poc més d'un segle, treballem encara emparats en les seves idees. La prevenció és una cosa nova.

Afecta com tractem a un nen a l'adult que serà?

Molt. La primeríssima infància, fins als tres anys, és determinant, és el fons de reserva per a la vida. Es constitueix la base, la matriu de la depressió, bipolaritat, psicòtics ... La infància és sagrada, però els tres primers anys, encara més, hem de tenir cura del desenvolupament cerebral i tota la part psicoafectiva. I fins als onze anys és important per constituir un adult sa, humanitzat, respectuós, equilibrat ...

Els pares van molt perduts? Hi ha teories de tota mena.

Molt. El món va molt perdut. Hi ha addiccions, violència ... Els pares estan preocupats. Hi ha infinitat de publicacions amb tot tipus de consells: com menjar, com beure, com dormir ... No dono receptes, amb el meu llibre i el meu discurs dono recursos i informació perquè la gent reflexioni i comprengui què es forma en cada etapa i allò al que han de prestar una atenció especial.

Es presta atenció a tonteries?

Per exemple, fins als nou mesos, el nadó necessita explorar la boca amb les mans. Després no ho fa més, però els adults creuen que el nen que ho fa es quedarà sempre amb aquest costum i intenten evitar-ho. Igual que la idea que no cal agafar el nadó en braços perquè no s'acostumi. Les persones miren el nen com un tot i és important entendre cada període i actuar com es cregui millor, amb tota la informació però sense seguir receptes.

Intuïció?

Sí, és molt important.

Amb tanta informació hem perdut la intuïció en la criança?

Tenim una saviesa innata, però està contaminada per conceptes antics sobre l'educació. Mira la societat. La depressió s'implanta de forma atroç en el món i l'origen està en l'inici de la vida. La investigació en neurociència, l'OMS i la UNESCO diuen que cal canviar la forma d'educar. No cal seguir de manera cega del que digui una persona, un llibre, una autoritat, la teva mare, l'àvia ...

Per ajudar s'equivoquen?

Les àvies són meravelloses. Tenen intuïció. Abans s'estava més amb els nens. És tot molt delicat. Necessitem parlar dels permisos de maternitat. Són insuficients. Als països amb més qualitat de vida com Finlàndia, Suècia o Noruega són d'entre un i dos anys.

A la criança, ens oblidem del que és ser nen?

Els adults tendeixen a educar sense entendre ni respectar la delicadesa de l'infant. Diuen'son coses de nens','tonteries'. Imagina que diguéssim 'son coses de dones' o 'd''homes de 40 anys en crisi '. Cal respectar els sentiments i emocions de l'infant i l'adolescent per comprendre el que està passant. De vegades no entenem que un nen no ens faci cas i és que encara no té desenvolupat el còrtex per registrar totes les ordres que li donem. L'acusem de desobeir, però no pot interioritzar tants límits.

Què fem amb els límits?

Hem passat de l'autoritarisme a llibertat total. Crec en l'autoregulació tant per educar un nen com per a la nostra manera de reaccionar. Cal educar a l'educador. L'autoregulació és un equilibri entre la contenció sana i la permissió sana. En el passat teníem un excés de límits que no va resultar bé i ara tenim una manca d'ells. El límit, ni punitiu ni contaminat per l'emoció de l'adult, és molt important per al nen, és una orientació. És un marge, una frontera. Un límit d'autoritat, no d'autoritarisme. Cal recuperar l'autoritat del pare, la mare, el mestre i garantir que el nen pugui desenvolupar les virtuts que es constitueixen en cada edat. És difícil seguir receptes perquè has de saber quan posar un límit.

El límit ha de ser un bosc en el qual el nen entra quan està preparat?

Sí, i entra amb el pare o la mare agafat de la mà, orientant-lo, observant-lo. Però per això cal comprendre què necessita el nen en cada moment, contenció o desenvolupament.

No tots els nens són iguals.

No. Quan vaig presentar el llibre a Barcelona, un periodista em va preguntar què havia de fer amb un nen de dos anys i li vaig respondre: Què es fa amb un home de 40? Cada persona és una història. El que necessita un nen depèn de moltes coses.

Mestres i família han d'anar de la mà?

Sí. L'elecció de l'escola o la llar d'infants és determinant. La infància és un tema polític, està molt relacionat amb les polítiques socials i educatives que adopta un govern. Finlàndia, per exemple, va adoptar la pedagogia Waldorf, en tota la xarxa pública hi ha una una unitat pedagògica i de línia de treball. El mestre és una gran autoritat i els pares no són clients, que és el que passa en moltes escoles ara: els pares tenen tal poder de decisió que es perd la pedagogia. La unitat entre pares i mestres és molt important. L'elecció de guarderia és delicada perquè moltes són guardanadons.

Per què és tan important?

Per exemple, un nadó està arxivant tots els músculs essencials per al seu desenvolupament psicomotor. Si la llar d'infants no permet que es mogui es transformen en hipotònic, no tindrà la força natural que necessitarà després.

On són aquestes llars d'infants ben estructurades?

Hi ha poques i els pares necessiten treballar.

Com ho fem?

Cal un debat profund de política social.

Ser pare és fàcil?

Crec que no. Hem de conèixer-nos a nosaltres mateixos. El més important per educar un nen amb presència, i consciència és comprendre com es constitueix la criança i conèixer-la per no reaccionar tan automàticament, amb les seves pròpies ferides d'infància. També és el més difícil.