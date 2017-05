L´arquitectura més seductora

El jurat ha presentat 43 obres seleccionades del total de 91 propostes que competiran per la 20a edició dels Premis d'Arquitectura de les comarques de Girona 2017, que convoca la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) des de l'any 1997.

Per categories, de les 43 propostes seleccionades, 10 corresponen a Arquitectures, és a dir, edificis de nova planta i reformes o rehabilitacions d'edificis existents. La categoria Interiors (5 obres seleccionades) engloba obres de reforma i obra nova on l'accent del projecte recau en el tractament de l'espai interior.

A l'apartat Paisatges (5 seleccionats) es premien actuacions on l'exterior és el protagonista, des dels jardins als parcs, així com intervencions urbanes.

Les obres seleccionades a l'apartat Efímers són 9. Es tracta d'obres que tenen una durada limitada com exposicions, muntatges i escenografies. A la categoria Més 10 hi ha 14 seleccionats. Aquí pren protagonisme una variable essencial en l'arquitectura com és el pas del temps.

El Jurat dels Premis d'aquest any ha estat format per Jaume Avellaneda i Díaz-Grande, Magda Mària i Serrano, Manuel Ruisánchez i Capelástegui i Núria Salvadó i Aragonés.

El Jurat ha reconegut la gran quantitat i qualitat de les obres presentades, que dins les diverses categories, «esdevenen un reflex de l'alt nivell de l'arquitectura de les comarques gironines».

D'altra banda, el passat 31 d'abril va finalitzar el termini de votació del Premi de l'Opinió 2017. Aquest any, amb la voluntat d'apropar l'arquitectura a la ciutadania, aquest premi l'atorgaran les persones que han visitat l'exposició de les obres presentades. Han participat amb el seu vot 123 persones. L'exposició s'ha fet a la seu gironina del Col·legi d'Arquitectes.

Els Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona tenen el suport de l'Ajuntament de Girona, l'Ajuntament de Figueres, l'Ajuntament d'Olot, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.

En la categoria Més 10, que va rebre 27 propostes i el jurat n'ha seleccionat 14, hi ha obres com la rehabilitació de Can Regàs com a centre cívic i biblioteca al barri del Pont Major de Girona, un edifici d'habitatges de protecció oficial obra d'Arcadi Pla Masmiquel o la Casa per un fotògraf, de Llampaies, obra de Carlos Ferrater.

També hi ha la restauració del monestir de Sant Quirze de Colera (Joan Falgueras), la pavimentació dels carrers Calderers, Ballesteries, Cort Reial i Ciutadans de Girona (Montserrat Nogués i Teixidor, Manel Bosch i Aragó i Fernando Domínguez Vázquez) i la rehabilitació de l'edifici de Les Àligues de la UdG (Fuses-Viader).