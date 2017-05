Puigdemont: «Sense cultura no hi ha nació ni civilització»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha encapçalat aquest dissabte la presentació a Girona del llibre 'Un home cau', de Jordi Basté i Marc Artigau, tot defensant que "sense cultura no hi ha nació ni civilització". "Estem lluny de la inversió cultural que fan països de referència com França, però és important que hi hagi el compromís de fer-ho i de ser-hi, perquè sense cultura no tenim nació, sense cultura no hi ha civilització", ha reblat Puigdemont, que ha sentenciat que "la cultura ni neix ni s´improvisa". El president de la Generalitat també ha destacat la importància que un país sàpiga reconèixer "les bigues mestres de la cultura", com són les llibreries i els llibreters. De fet, Puigdemont ha insistit en la "imperiosa necessitat de no perdre l´hàbit de la lectura i de fomentar-lo". "És la contribució al món que fan els països decents que s´estimen", ha conclòs el president català.

Finalment, el cap del Govern ha volgut felicitar els autors del llibre per haver creat "un bon artefacte literari i un homenatge excels al patrimoni literari que tenim a Catalunya". A banda del president Puigdemont i dels autors del llibre, també han participat en l´acte el periodista i escriptor Rafael Nadal, els autors i el propietari de la Llibreria 22, Guillem Terribas.