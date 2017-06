El festival Undàrius s'obre internacionalment i vol ser referent de la cultura tradicional a l'Euroregió

El quart festival Undàrius s'obre internacionalment, incorporant la música celta i germànica, i vol convertir-se en un certamen referent de la cultura tradicional i popular a l'Euroregió. Sense oblidar els referents de Catalunya i Occitània, el seu artífex i creador, David Ripoll, assegura que la programació amplia el ventall del folk que es podrà veure a la plaça dels Jurats. Com a caps de cartell, aquest 2017 destaquen la música celta dels Frères Guichen i els balls típics de Flandes dels Shillelagh. Un cop consolidat, l'Undàrius vol projectar-se portes enfora amb la voluntat de fer-se un lloc dins els circuits de festivals de folk que es fan al sud d'Europa. "Volem aprofitar tot allò que ens ofereix el triangle Barcelona-Tolosa-Montpeller", assegura Ripoll.

Del 30 de juny al 2 de juliol, Girona torna a tenir una cita amb la cultura tradicional i popular. Tallers, cursos, concerts, balls i espectacles centrats en Catalunya i Occitània, però també –i aquest any més- amb el folk europeu. L'Undàrius amplia el ventall i s'obre, per primer any, a la música tradicional germànica i celta.

L'objectiu, assegura el seu director, és doble. Per una banda, "oferir una programació que cada cop abraci més varietat de cultures". Sense oblidar, això sí, el referent de Catalunya i Occitània. I per altra banda, "un cop l'Undàrius ja està consolidat", aconseguir fer el salt i entrar dins el circuit de festivals de música folk que cada any atrauen milers de persones al sud i centre d'Europa.

Els organitzadors de l'Undàrius s'emmirallen en certàmens com els de Lorient (a la Bretanya) o l'Estibada (a Occitània). Però també en d'altres de Bèlgica, Suïssa o Alemanya. De moment, David Ripoll admet que encara els queda feina molta per fer, però que estan ben encaminats. De moment, aquest 2017 ja s'han fixat arribar a atraure fins a 5.000 persones (l'any passat, van ser-ne 3.500).



Referent a l'Euroregió

L'objectiu de l'Undàrius és ser referent a l'àrea de l'Euroregió. "Volem projectar-nos aprofitant el triangle Barcelona-Tolosa-Montpeller, on la cultura tradicional i popular comparteix molts dels ingredients", indica.

De la programació d'aquest 2017, David Ripoll en destaca dos caps de cartell: la música celta dels Frères Guichen i els balls típics de Flandes dels Shillelagh. Tots dos actuaran dissabte a la plaça dels Jurats. La programació de folk es completa amb altres noms com els occitans Laüsa o els mallorquins Al-Mayurqa.

Undàrius, però, no oblida la cultura tradicional i popular de casa. Per això, al costat dels concerts, també hi haurà sardanes (amb Cobla Contemporània), cercavila de gegants, danses tradicionals (amb l'Esbart Fontcoberta) o una titellada itinerant amb la Mula Baba que girarà al voltant de les llegendes de Girona.

La programació de carrer serà a la tarda-nit. Al matí es farà el Campus de Cultura tradicional i popular de Girona, que aquest any ja arriba a la setzena edició. Precisament, és d'aquí d'on va sorgir l'Undàrius (que ara aixopluga el campus dins el seu cartell). Tallers de danses bretones i de Flandes, de rigodons, de pandereta, d'acordió diatònic, presentació d'un llibre d'herbes remeieres... N'hi ha per triar i remenar.

Allò que tenen clar els organitzadors de l'Undàrius és que el festival continuarà essent eminentment gratuït. De fet, tots els concerts ho són i la majoria dels tallers –per als quals cal inscripció- també. Només n'hi ha dos de pagament, que costen 10 i 15 euros.

El pressupost del festival per a aquesta quarta edició és de 36.000 euros. D'aquests, 23.000 els aporta l'Ajuntament de Girona, que ha inclòs el certamen dins la marca 'Ciutat de Festivals'. La resta, provenen de Diputació, Consell Comarcal, Generalitat i la UdG.