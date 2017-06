El promotor de l'Acústica demana garanties per mantenir el festival

El promotor del Festival Acústica de Figueres, Xavier Pascual, demana garanties a l'Ajuntament per mantenir el certamen l'any vinent i afirma que la programació "nacional i internacional" s'ha vist afectada per la incertesa en la signatura del conveni d'enguany perquè no han pogut signar contractes amb alguns artistes. Pascual ha demanat l'alcaldessa, Marta Felip, la convocatòria d'una taula de treball per buscar "solucions" i garantir la continuïtat dels festivals estratègics de la ciutat. En aquest sentit, s'ha mostrat contrari a la celebració d'un concurs públic i ha assegurat que hi ha altres vies jurídiques per afrontar-ho. Felip, per la seva banda, ha emplaçat de nou a totes les forces polítiques a posicionar-se públicament per tirar endavant els esdeveniments. "Les bases del concurs les tenim però cal una posició clara més enllà dels procediments legals", ha dit. El festival, que se celebrarà del 31 d'agost al 3 de setembre, comptarà amb un pressupost de 600.000 euros i s'ampliarà amb un nou escenari a la plaça de la Palmera.