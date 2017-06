Les Anxovetes publiquen el seu segon disc, «En sal»

A les portes de la seva quarta temporada dalt dels escenaris, el grup gironí d´havaneres cantades íntegrament en femení Les Anxovetes publica el seu segon treball d´estudi, "En sal", un disc compost per clàssics de l´havanera i la cançó popular, dues sardanes i una composició pròpia.

A "En sal", les veus de Montse Ferrermoner (veus aguda i mitja), Marta Pérez (veus aguda i mitja) i Tona Gafarot (veu greu) s´acompanyen dels instruments dels dos seitons: el guitarrista Salva Gallego i el contrabaixista Xevi Pasqual.

En aquest segon disc, gravat als Estudis 44.1 d´Aiguaviva, Les Anxovetes presenten cançons populars com "Salió de Jamaica" -que interpreten amb un aire molt renovat-, "Oh, quina tristor!" -cançó popular reconvertida a sardana pel grup Germà negre- o "Rosina" -peça que van escollir per fer el seu segon vídeo de música en directe, filmat sobre un espigó d´una platja de Sant Martí d´Empúries.

També s´hi troben peces conegudes, com "Vestida de nit" -de Càstor Pérez i Glòria Cruz-, "El meu avi" -del mestre Josep Lluís Ortega i Monasterio-, o "La gavina" -Frederic Sirés.

Completen el repertori del disc les havaneres "El capità" -cançó de Carles Casanovas i Antoni Mas-, "La rosa del port" -també del mestre Ortega Monasterio-, "Els degotalls" -sardana dedicada a Montserrat-, i, seguint la dinàmica del seu primer disc, també hi presenten un tema propi: "El viatge", compost per Marta Pérez, que parla del viatge imaginari que hom pot fer quan, des de la sorra de la platja o des d´un espigó, contempla el mar, amb ganes de llançar-s´hi.