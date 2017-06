La Masia on es va gestar l'univers mironià, oberta al públic

La masia de Mont-roig del Camp (Baix Camp) que va servir Joan Miró com a residència d'estiu i des d'on va concebre la seva a obra a principis del segle XX, es podrà visitar a partir de l'abril de l'any vinent.

La Fundació Mas Miró de Mont-roig del Camp s'ha fixat la data del 20 d'abril de 2018, coincidint amb 125è aniversari del naixement de l'artista, per obrir portes al públic de la primera fase de rehabilitació de la masia.

Aquesta data s'ha fet pública dilluns en l'acte de signatura del protocol de col·laboració entre la Fundació i el govern de l'Estat, que ha presidit la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría.

A través de la signatura d'aquest conveni la Secretaria d'Estat de Turisme es converteix en patró nat de la Fundació i es compromet al seu impuls, manteniment i promoció.

Tot i que no s'ha concretat cap aportació econòmica per part de l'Estat, el protocol preveu que es col·labori en projectes d'actuació concrets, centrant-se prioritàriament en la millora i rehabilitació dels diferents espais de Mas Miró.

La primera fase d'obertura permetrà al públic visitar, per primera vegada una part de la masia on es va allotjar el pintor durant els estius. Els treballs de rehabilitació i conservació d'aquesta fase del projecte van començar el passat mes de març i permetran fer visitable la casa de l'artista de forma parcial.

El projecte per rehabilitar Mas Miró va començar l'any 2010, però no va ser fins el 2013 que es va constituir la Fundació i que va replantejar el projecte inicial per poder obrir la masia en diverses fases i ha desenvolupat una estratègia de recerca de recursos que permetin fer viable el projecte de museïtzació de l'espai.

El protocol, signat aquest dilluns, amb el govern de l'Estat i l'entrada de la Secretaria d'Estat de Turisme a la Fundació com a patró nat suposa un pas important en aquesta estratègia per cercar col·laboradors, patrocinadors i mecenes que facin possible i viable el projecte.

Tal com ha explicat el president de la Fundació Mas Miró i alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, els hereus del pintor van aportar 700.000 euros inicials per poder començar a fer viable el projecte. A més, ja han recollit més de 600.000 euros addicionals d'aportacions privades.

Amb tot, Morancho ha reclamat a les institucions que integren la Fundació: ajuntament, Diputació, Generalitat i Estat que hi destinin recursos per poder fer realitat el projecte. "Recuperar aquest espai és un deute que tenim pendent amb Miró, perquè ell va posar el nom del poble al món", manifesta Morancho.

El net de Miró, Joan Punyet, explica que calia recuperar 'la Masia' que tant va suposar pel seu avi i poder aportar "riquesa cultural, econòmica i social" al Camp de Tarragona que "tant va estimar".

En aquest sentit,recorda que "l'univers mironià" es va gestar a Mont-roig del Camp i, concretament, al Mas Miró i les terres que l'envolten. L'any 1911, després d'una depressió, va ser quan Miró va decidir, des de Mont-roig, dedicar-se a la pintura.

Per la seva part, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reconegut la importància del projecte de rehabilitació de Mas Miró com un dels millors homenatges que es pot fer a un dels artistes més rellevant de l'Estat. Sáenz de Santamaría ha agraït el gest dels hereus a l'hora de cedir l'anomenat 'Sol de Miró per la marca 'España'.



Col·laboració amb l'Estat

De fet, l'origen de la signatura d'aquest protocol es troba en el que es coneix com 'Sol de Miró. La marca turística 'España' va ser creada per l'artista per a l'Estat i l'única cosa que va demanar a canvi va ser que el govern espanyol ajudés a les seves Fundacions.

En el moment en què la marca, segons la legislació de propietat intel·lectual, havia de revertir als seus hereus, aquests es van adreçar a l'Estat per intentar seguir l'exemple de l'artista, incloent-hi la tercera fundació recentment creada al voltant de l'artista, després de la de Barcelona i Mallorca. Així, els seus successors van renunciar als drets de la marca a canvi que l'Estat assegurés l'estabilitat financera de les fundacions en la mesura de les seves possibilitats.

El 3 de desembre de 2015 els hereus de Joan Miró van firmar de forma pública i davant notari la renúncia als drets corresponents en relació al logotip 'España', Sol Miró. En virtut d'aquest acord, la Secretaria d'Estat de Turisme esdevé patró nat de la Fundació Mas Miró de Mont-roig del Camp i es compromet al seu impuls, manteniment i promoció mitjançant la signatura d'aquest protocol de col·laboració.

Aquest marc de col·laboració serà objecte d'acords específics que es concretaran en projectes d'actuació concrets. La col·laboració es centrarà prioritàriament en la millora i rehabilitació dels diferents espais de Mas Miró, així com en la promoció de l'activitat de la Fundació. La duració del conveni és de dos anys, prorrogables fins a un màxim de tres addicionals.



Mas Miró

Mas Miró és el model de l'obra més emblemàtica de l'etapa figurativa de l'artista 'La Masia'. El passat mes de març van començar les obres de conservació i rehabilitació en diferents espais del Mas, obres essencials pel manteniment dels edificis i un primer pas per a la seva futura obertura. Destaca la rehabilitació de l'espai del taller de l'artista, així com la rehabilitació d'un dels espais annexes, el qual anirà destinat a l'acollida de visitants.

Tot i que el calendari avança més lentament del que estava previst, el projecte s'ha pogut replantejar, i es treballa amb l'objectiu de poder obrir en diferents fases. El pressupost d'aquesta primera fase d'intervenció està a l'entorn de 400.000 euros, dels quals, 159.000 euros corresponen a una subvenció de la Generalitat, lligada al fet que aquest element està considerat un Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).

Es preveu que el conjunt d'actuacions d'aquesta fase finalitzi a finals d'aquest any. Aquest intervenció condicionarà l'obertura de portes al públic. Una primera fase de visites guiades i concertades s'inaugurarà el 20 de maig del 2018, coincidint amb el 125è aniversari del naixement de Joan Miró.