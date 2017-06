El festival Lluèrnia d'Olot mostrarà 45 instal·lacions a diferents punts de la ciutat

El tret de sortida oficial del Lluèrnia serà, un acte que aglutina tots els participants d'aquella edició on s'aprofita donar a conèixer els seus projectes. Aquella mateixa setmana, s'organitzaran diferents activitats i conferències que s'acompanyaran amb l'obertura anticipada d'algunes de les instal·lacions.

Entre les novetats, destaca la creació d'un espai taller per a nens de 0 a 4 anys –el Llumí- per part de professors i alumnes de l'IES Montsacopa dins el Lluèrnia Kids, un espai pensat perquè la mainada experimenti amb la llum que l'any passat va tenir una bona acollida.

El director artístic del Lluèrnia, Xavier Bayona, ha definit el certamen com a una "festa participativa" amb el foc i la llum com a protagonistes on s'evoca també el passat volcànic de la ciutat. "Anem des de la primera flama fins al LED i pretén ser una excusa perquè amb les instal·lacions efímeres omplin de màgia els carrers de la ciutat i indrets poc coneguts", ha afegit.

El gruix de les instal·lacions es concentraran al centre però les obres al Firal que estaran ja en marxa han obligat a canviar l'itinerari habitual. Així per exemple, l'Hort de la Llum es traslladarà a les plaça de les Rodes i prendran protagonisme les grederes del Montsacopa, des de darrere del cementiri fins al magatzem del Pimpampum, Foc!.

També hi haurà instal·lacions al cementiri i al Firal dels Bous i es manté el recorregut pel riu, des de can Jombi fins al Molí d'en Climent. La recepció i punt d'informació que fins ara estava a la Carbonera del Teatre Principal es traslladarà a la Sala de Tallers de l'Hospici, antiga oficina de turisme.

L'any passat es van poder veure un total de 47 instal·lacions i enguany s'ha apostat també per una xifra similar. Hi va haver anys que es va arribar a la seixantena però l'entitat organitzadora, que duu el mateix nom que el certamen, considera que cal acotar el total d'instal·lacions per poder garantir una bona visita.

Aquest any el festival es farà el dissabte 11 de novembre, des del moment en què es pongui el sol fins a la mitjanit. L'any passat calculen que van rebre més de 25.000 visitants, que van fer el recorregut durant les sis hores aproximades que dura el certamen.