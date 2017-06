El film de Carla Simón ambientat a la Garrotxa guanya un festival a París

La pel·lícula "Estiu 1993", de la directora Carla Simón i ambientada a la Garrotxa, ha guanyat a París el premi extraordinari lliurat per la Universitat de la Sorbona del festival del "different 10! L'autre cinéma espagnol" . La pel·lícula s'estrenarà al cinema Truffaut de Girona el 30 de juny.

La pel·lícula de Simón (Barcelona, ??1986) parteix d'una història personal i explica com Frida, de sis anys, es veu obligada a deixar la gran ciutat després de la mort de la seva mare a causa de la sida per anar a viure amb els seus oncles a la Garrotxa.

Segons informa l'agència EFE, un jurat format estudiants i professors de la prestigiosa universitat francesa va decidir premiar el film. Com a premi, Simó serà convidada a la Sorbona durant el proper any escolar per impartir una classe mestra.

El certamen va organitzar aquest premi extraordinari amb motiu del centenari de l'Institut d'Estudis Hispànics de la Universitat de la Sorbona de París.



Multipremiada

"Estiu 1993" no para de recollir guardons. Fa poques setmanes va guanyar el premi a la millor "opera prima" del Festival de Cinema de Berlín i també el gran premi especial del jurat en la secció Generation Kplus de la Berlinale, destinada al públic juvenil. També ha guanyat la Bisnaga d'Or al millor llargmetratge espanyol en el vintè Festival de Màlaga, i el premi al millor llargmetratge del FIC-CAT. Per la seva part, Simón va recollir el guardó a la millor direcció de la secció oficial del Festival de Cinema de Buenos Aires.