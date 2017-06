Mor als 64 anys Joan Palau, l'artista gironí que va viure fora de tota regla

L'alçada corporal, la llarga barba blanca i la mirada incisiva van dotar d'una forta personalitat l'artista gironí Joan Palau, mort la matinada de dilluns a dimarts a l'hospital Josep Trueta de Girona, als 64 anys d'edat.

Els metges li van diagnosticar una «infecció múltiple» que podia tenir origen en una pneumonia que arrossegava. El funeral tindrà lloc aquest dijous a les 10 del matí al tanatori de Figueres.

Fill d'un dels treballadors mort a la dècada del 1960 durant la construcció del pantà de Susqueda, Palau, nascut a la localitat d'Amer, va viure a Girona i va tenir durant anys un estudi a Salt, tot i que va acabar traslladant-se a Figueres amb la seva companya de tota la vida, Montse Juanola.

De jove va formar part del grup de teatre TEI de Sant Marçal, on va coincidir amb Pep Cruz, els germans Estivill i Andreu Caamaño, entre altres.

Adela Caamaño, amiga de Palau d´aquells anys, ha posat en relleu la seva filiació anarquista i ha assegurat que «era molt bon dibuixant». Una pintura mural d´ell va decorar el Centre Cívic del Pont Major de Girona.

L'historiador i crític d'art Eudald Camps ha definit Palau com un representant de l´«art brut», un «art que està fet fora del mercat, seguint l'instint, fora de tota convenció i fora de tota regla».

Per la seva part, l'artista Marc Palau, que malgrat el cognom no té relació de parentesc amb el finat, ha destacat la tendència a la psicodèlia de l'obra pictòrica de Joan Palau, una obra onírica en connexió amb artistes com Joan Ponç o Zush. «Sempre dibuixava i ho feia sobre qualsevol cosa, un bitllet de tren, un paperot...».

Marc Palau i Eudald Camps coincideixen a assenyalar que «el mateix Palau era l'obra d'art, era un personatge molt singular que quan entrava en un local no deixava la gent indiferent per la seva forta presència». «No va necessitar el reconeixement social».

Palau va ser un dels joves participants a les primeres edicions del Canet Rock i assistia al festival de música vestit amb uns cridanera túnica llarga que el dotava d'una àurea mística.

L'any 2006, Joan Palau va protagonitzar una reconstrucció fotogràfica d'una obra perduda de Caravaggio, Sant Mateu i l'àngel, una iniciativa de Marc Palau.

Va protagonitzar també el vídeo de l´anunci del festival de teatre Temporada Alta de 2013, obra de Salvador Sunyer (jr.).

Algunes de les seves pintures van ser incloses el 2009 a l'exposició de la Casa de Cultura de Girona Primera rèplica, comissariada per Eudald Camps i Jordi Mitjà.

Manuel Costa-Pau va il·lustrar una portada de l´enciclopèdia Ulisses amb una pintura de Palau.