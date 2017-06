Qualifiquen de sexista el càsting de la nova pel·lícula del gironí Isaki Lacuesta

Joves gitanes guapes de 20 anys, homes amb aspecte deteriorat físicament 'quinquis' o 'canís', homes obesos d'entre 50 i 70 anys, o homes tatuats que sàpiguen tatuar, ... Aquests són alguns dels perfils que Isaki Lacuesta busca per a la pel·lícula 'Entre dos aguas' que rodarà els propers mesos a Cadis. La convocatòria del càsting, amb aquestes descripcions, va aixecar una gran polèmica a Cadis. Tant a les xarxes socials com a l'entorn polític local, la convocatòria va rebre qualificatius com el de "sexista", "racista" i "despectiu".

El càsting, que organitzava la productora Son de Casting, s'havia de fer fa uns dies al Centre Integral de la Dona de Cadis. Els cartells anunciant els perfils que es requerien es van viralitzar a les xarxes socials, on va rebre moltes crítiques. Finalment, el càsting es va traslladar a una altra ubicació. Centenars de persones van acudir a la cita esperant l'oportunitat de treballar en la pel·lícula.

El grup municipal del PSOE va lamentar que es permetés l'ús d'instal·lacions municipals per una convocatòria qualificar "amb llenguatge sexista, racista i despectiu".

La Fundació de la Dona va explicar que els termes usats per la productora són "inapropiats", i es podrien qualificar de "despectius".

L'Ajuntament de Cadis ha lamentat l'ús que alguns van fer d'una actuació exclusiva de la productora, "que ha reconegut el seu error en l'ús del llenguatge".