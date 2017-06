La cantant gironina Júlia Cutler fitxa pel productor Marc Martin

La cantant gironina Júlia Cutler penjava vídeos a Youtube amb versions de Rihanna o Miley Cirus per passar l'estona, sense descartar mai la possibilitat que algú es fixés en ella. I la flauta va sonar el dia que el productor musical Marc Martin, barceloní membre votant dels premis Grammy Llatins, la va descobrir. I Martin és productor d'artistes com Christina Aguilera, Paulina Rubio, Marta Sánchez, Miguel Bosé o La Pegatina, per esmentar-ne només uns pocs.

El resultat és Avui ets tu, el primer tema amb lletra i música pròpies d'aquesta artista autodidacta que es va graduar en Treball Social a la UdG, on també va cursar un màster, però que vol enfocar la vida sobre els escenaris.

«A Avui ets tu jo soc una mà que ajuda una persona estimada a aixecar-se, a seguir endavant, a no rendir-se; és una cançó molt positiva», explica aquesta veu emergent nascuda a Girona del fruit de la unió d'un nord-americà amb una catalana.

El vídeo es troba a Youtube amb imatges rodades dels seus peus sobre la sorra i les onades de la platja de Calella de la Costa, al Maresme, i el tema, que distribueix la discogràfica RGB Suports, es troba a totes les plataformes digitals, encara sense suport físic, a l'espera de l'enregistrament d'un primer llarga durada.

Un aglès perfecte



Marc Martin ha explicat que li va cridar l'atenció «la veu, l'anglès perfecte, el look i el feeling a l'hora de cantar de Cutler, que la converteixen en un diamant en brut de gran projecció internacional».

La perfecció idiomàtica de Júlia Cutler ve de l'anglès que ha combinat tota la vida amb el català a casa seva, segons ella mateixa ha explicat.

Marc Martin va iniciar el 1995 la carrera com a programador musical, compositor i enginyer de so. Va arribar a vendre més de 6 milions de discos. El seu tema Cuando me miras así va aconseguir el número 1 del Bilboard Llatí. Ha produït la música d'anuncis i programes de televisió.