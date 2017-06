Girona celebra el Dia de la Música amb 58 concerts a les places i carrers de la ciutat

Les places i carrers de Girona van respirar música ahir a partir de les 5 de la tarda i fins a mitjanit gràcies a les 58 actuacions d'artistes que van voler fer la seva aportació al Dia Internacional de la Música.

Escenaris com el Centre Cultural La Mercè, la plaça dels Jurats, el Sunset Jazz Club, el parc Central-Estació Jove, la plaça Mercaders, la plaça del Pallol i la Rambla van acollir actuacions de celebració del dia de la música. Concretament, es van programar fins a 58 concerts amb diferents grups i artistes.

El Dia de la Música o Festa de la Música és una celebració d'origen europeu que actualment es commemora a un centenar de països, cada 21 de juny, amb l'inici de l'estiu.

El Centre Cultural La Mercè va acollir actuacions dels alumnes i professors dels centres educatius especialitzats en música com l'Escola del Gironès, el Quintet de Guitarres, l'Escola de Municipal de Música de Girona, l'Escola de Música Preludi, l'Aula Musical i l'Escola Sol de Solfa.

L'escenari de la plaça dels Jurats, amb altaveus més potents, va veure desfilar grups de rock com Vastard's, el reggae i la rumba de Tortellinis o el pop-rock de Roko Banana i Sherif Miguel, entre altres.

El Sunse Jazz Club va rebre estudiants i artistes de l'Escola Espai Jazz i l'Escola de Música de Sant Gregori i, entre molts altres artistes, va pujar a l'escenari el bateria Rubén Berengena amb el seu trio.

El cant coral va ressonar entre les façanes de la petita plaça Mercaders, amb Les Veus del Bruguera, i també va tenir òpera amb Judith Carbonell acompanyada al piano per Chantal Botanch, a més del grup Cabotatge Havaneres, entre altres.

La cèntrica Rambla va brindar als passavolants el pop rock alternatiu de Revolutionary Artists, l'indie folk d'Amaranth Soul i la proposta de reggae i mestissatge de LaVeuVist.

La plaça del Pallol, amb artistes com The New Flappers; la plaça Salvador Espriu, on va actuar la Coral del GEiEG; el parc del Migdia, amb Elijah Prophet; i el parc Central, amb Parson, van ser altres escenaris locals d'una commemoració universal.