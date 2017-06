El FITAG acollirà 54 funcions teatrals en una nova edició que s'expandeix pels barris

El Festival Internacional de Teatre de Girona (FITAG) acollirà 28 companyies procedents de 12 estats diferents que oferiran un total de 54 funcions de teatre, en una nova edició que tindrà lloc del 29 d'agost al 2 de setembre i que s'expandeix pels barris de la ciutat de Girona, i que també tindrà escenaris a 0nze municipis.

El Festival s'inaugurarà amb l'espectacle Guantanamera, al teatre Municipal de Girona, una comèdia negra que parla del teatre dins del teatre, de la companyia El Mirall, de Blanes.

A continuació, el dimecres 30, començarà el Cicle de Teatre Marroquí, que comptarà amb una funció diària a la sala La Planeta fins al 2 de setembre. Hi participaran les companyies Roun'art, d'Agadir; Comedrama, d'Oujda; Association Catharsis, de Casablanca, i Troupe Ilyada, d'Oulad Teima.

El FITAG coprodueix una obra que enllaça Girona amb la ciutat polonesa de Szczecin i que permetrà que actors no professionals convisquin i aprenguin de la mà de la dramaturga Tatiana Malinowska. L'obra que presentaran serà Un barret de copa, un text del dramaturg italià Eduardo De Filippo, que Malinowski ha adaptat per ser representada, majoritàriament, per mitjà de gestos.

A més, com cada any, el Festival continuarà apostant per les propostes escèniques per als més petits de la casa, per mitjà de la programació del Petit FITAG, i pel FITAG El Galliner, un espai on els alumnes d'aquesta escola podran presentar les seves propostes.

FITAG als barris i als municipis

El escenaris del FITAG seran la Casa de Cultura, pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat a Girona, centre cultural La Mercè, teatre Municipal, la sala La Planeta i el cinema Truffaut, als quals aquest any s'hi afegeix el pati del Caixa Fòrum.

A més, el Festival continua amb el projecte FITAG als Municipis, que té com a objectiu estendre la vivència del FITAG al conjunt de la demarcació. Els municipis que hi participen són: Campdevànol, Figueres, Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Palamós, Puigcerdà, Salt, Sant Gregori, Sant Pere Pescador i Vidreres.

Com a novetat, el FITAG 2017 incorpora FITAG Barris, que portarà el teatre a la plaça Domènec Fita i Molat, a Montjuïc. L'altra novetat és FITAG Terrassa Nits, que substituirà l'anterior «FITAG Nits» i que proporcionarà una proposta nocturna al Pati de la Casa de Cultura.

El FITAG es va presentar ahir a la Casa de Cultura amb la participació d'Albert Piñeira, vicepresident de la Diputació de Girona; Lluís Puig, director general de Cultura Popular; Carles Ribas, tinent d'alcaldia de Girona; Martí Peraferrer, director del FITAG; Lluís Freixas, director de la Casa de Cultura, i Francesc Ten, director territorial de Cultura.