El Museu d'Art Hyacinthe Rigaud de Perpinyà reobre amb Picasso

Perpinyà reobre aquest divendres el Museu d'Art Hyacinthe Rigaud amb una exposició sobre Picasso, que repassa la influència que les estades de l'artista a la ciutat van tenir en la seva obra.

La mostra, sota el títol 'Picasso-Perpinyà. El cercle íntim, 1953-1955', reuneix més de 100 obres i documents, entre els quals hi ha fotografies i vídeos inèdits que recullen el testimoni de la relació que va tenir amb la ciutat.

Els treballs a l'equipament, tancat durant tres anys, han servit per ampliar les sales del palauet de Mailly i unir-lo amb la part meridional del palauet de Lazerme (on fins ara s'ubicava el museu).

A més, la reforma inclou al recorregut de visites el jardí penjant, la façana i l'interior de l'edifici, a més de l'apartament i les entances que el pintor va ocupar durant les seves visites. El projecte, dissenyat per l'estudi d'arquitectura Barbotin-Larrieu, ha costat 8,8 MEUR i vol convertir l'edifici en un centre de referència a la ciutat.

Diu la llegenda que a finals del segle XVIII els palauets de Mailly i Lazerme (ubicats al cor de Perpinyà) tenien un passadís secret. Un punt de trobada que hauria propiciat els amors clandestins del mariscal Mailly i la marquesa de Lazerme. Ara i després de tres anys d'obres, la llegenda cobra vida a través de la reforma d'aquest museu d'art, que uneix els dos palaus en un edifici d'última generació.

L'actuació, que ha costat 8.853.000 € i que ha dissenyat un despatx d'arquitectes de la ciutat, ofereix una superfície total de 4.300 metres quadrats (416 al palauet de Mailly i 338 al de Lazerme) entre els quals hi ha un jardí penjant i uns patis de més de 200 metres quadrats.

S'hi podrà visitar una exposició permanent que va des del segle XIV al XX però s'estrenarà aquest divendres amb una mostra dedicada al cèlebre artista Pablo Picasso.

L'Estat francès va comprar el palauet de Mailly l'any 1836 per convertir-lo en un palau episcopal. Al 1930, l'equipament va ser l'escenari d'una influent vida cultura de la mà d'un reconegut home de lletres, Carlos de Lazerme.

Durant la postguerra, el seu fill el va convertir en un dels principals espais de la 'Resistència' i, més endavant, hi va rebre nombrosos artistes, entre els quals hi havia el seu amic Picasso. La reforma permetrà mostrar ara les estances que el pintor va ocupar durant les seves estades a la ciutat i on va tenir com a amfitrions els comtes de Lazerme.

L'objectiu de la mostra és testimoniar la història entre l'artista i la ciutat. De fet i tal i com explica el comissari de l'exposició, Eduard Vallès, les visites a Perpinyà no eren professionals sinó, sobretot, per evadir-se de la rutina diària i trobar-se amb els seus amics.

Per això, l'exposició, que es podrà visitar fins al 5 de novembre, mostrarà diverses obres que l'artista va pintar durant aquesta època (1953 i 1955) i les creacions més íntimes que va fer a Perpinyà. Però no només això. Les seves estades van coincidir també amb la ruptura amb la seva dona. Un trencament que l'artista va plasmar en alguns dels quadres que ara podran veure's al museu.



Fotografies i vídeos inèdits

En total, la mostra compta amb vuit sales d'exposició on es podran veure 116 obres. Entre elles, 11 olis, 29 dibuixos, 39 fotografies de Raymond Fabre (la majoria inèdites) i tres vídeos mai vistos abans on Picasso apareix amb la família Lazerme. També s'hi exposen dues litografies; set peces de ceràmica i terracota així com diverses postals; telegrames; dedicatòries; retalls de papers i llibres manuscrits.

La recerca de la documentació no ha estat senzilla. Segons Vallès, les visites del pintor a Perpinyà eren poc conegudes i, per això, s'ha hagut de fer un procés d'investigació en profunditat. Al seu entendre, l'exposició "permet fer-se una idea" de la seva relació amb la ciutat i també mostra com "Picasso reproduïa el patró clàssic dels monarques a l'antiguitat: on anava el rei anava la cort i així passava amb ell, que hi portava les seves dones, els seus fills, marxants d'art i amics".



Situar Perpinyà com una ciutat de referència

La mostra inaugural busca ser un esdeveniment de primer ordre i, a la vegada, marcar la línia amb la qual volen enfocar l'equipament: un centre que treballarà per fer de Perpinyà un pont entre el nord i el sud amb col·laboracions entre institucions. A més, forma part del projecte "Picasso Mediterrani", que integra nombroses iniciatives al conjunt de la mediterrània.

Es vol situar-lo com un museu de referència a la ciutat, que ajudi a dinamitzar el seu centre històric. La seva directora, Claire Muchir, assegura que estan molt il·lusionats amb el projecte que ara ha culminat i que el converteix en un "museu completament repensat". "Quina millor ocasió per inaugurar-lo que amb una exposició sobre Picasso?", es pregunta la responsable del centre.



Col·leccions dels segles XIV i XXI

El nou museu, que obrirà portes aquest divendres, compta amb col·leccions excepcionals i entre les quals hi ha importants obres del d´art gòtic català, com el Retaule de la Trinitat, i del barroc. A més i amb l'objectiu d'ampliar el contingut, s'han signat acords amb diversos museus francesos, entre els quals hi ha el Museu d'Orsay, el Centre Pompidou o el Museu Maillol.