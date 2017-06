Inaugurat el centre del patrimoni i el paisatge de Sant Sebastià de la Guarda

L'Ajuntament de Palafrugell ha anunciat que ha obert al públic l'Espai Sant Sebastià, un centre de descoberta del patrimoni i el paisatge de Sant Sebastià de la Guarda, situat a la muntanya de Llafranc, un dels espais més visitats del municipi de Palafrugell.

El nou espai inclou una recepció situada a l'exterior al perímetre del far, mentre que la zona musealitzada ocupa l'antic garatge i el dipòsit d'aigua com un espai amb recursos museogràfics i audiovisuals per mostrar els valors de la muntanya i l'Espai Cultural el Far. Una de les antigues cases dels faroners s'ha destinat a espai multifuncional per a conferències, projeccions, exposicions i amb un audiovisual de la història del Far de Sant Sebastià.

Un espai obert entre el dipòsit d'aigua i la casa dels faroners és l'inici de la Ruta dels Miradors, una petita però intensa ruta pel cim de la muntanya.

L'Ajuntament pretén estimular de forma molt atractiva el descobriment del patrimoni de la Muntanya de Sant Sebastià per potenciar la seva identitat històrica i el gaudi de les vistes panoràmiques.

La muntanya de Sant Sebastià concentra molts elements patrimonials: un megàlit, un oppidum iber (d'entre els segles VI i I aC) excavat i interpretat, una ermita i torre de guaita del segle XV, una ermita i una hostatgeria del segle XVIII, un dels fars més importants, d'època d'Isabel II, i unes vistes impressionants.El projecte ha costat 93.761,83 ?.