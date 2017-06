El Clownia omple de música Sant Joan de les Abadesses

La 4a edició del Clownia, el festival de música i tallers organitzat per Txarango, ha omplert de festa Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). La localitat que va veure néixer la banda rep cada any la visita de milers de joves que s'acosten a escoltar els millors grups de música del país. Aquest dissabte ha estat el dia gran del festival. Manel, La Pegatina i els mateixos Txarango han estat els encarregats de fer saltar els milers de joves que esperaven impacients davant l'escenari principal del festival. Però Clownia va molt més enllà d'un pur festival de música. El cantant de Txarango, Alguer Miquel, explica que es tracta d'un espai "on viure la vida i on prendre consciència". De fet, aquest és el segon any de l'anomenat 'Espai consciència' on s'han fet xerrades, moltes d'elles centrades en els refugiats.

La música i la festa han estat, de nou, els grans protagonistes del dia gran del Clownia. Un cartell de luxe amb artistes de primer nivell ha tornat a atraure milers de persones –la gran majoria joves- a un poble que viu aquest cap de setmana desbordat de festa. El segon dia de del festival ha deixat l'actuació de Manel que ha brindat als seus seguidors les cançons del 'Jo competeixo' barrejades amb clàssics d'altres àlbums anteriors.

Després d'ells han estat els amfitrions de la cita els encarregats de fer ballar les 5.000 persones que fa dies han esgotat els abonaments. I darrera de Txarango, torn per La Pegatina. El cantant de la banda barcelonina, Adrià Salas, explica que per a ells, poder tocar a casa d'uns amics és "un luxe que passa molt poques vegades". Aquí és especial perquè coneixes a tothom, és com una gran família", comenta.

Però el Clownia no és un festival dedicat exclusivament a la música. L'escenari principal es barreja amb un dedicat als nens i amb espais ambientats en el circ, una marca clàssica dels Txarango. El teclista del grup del Ripollès, Sergi Carbonell, explica que han agafat la idea de festivals d'altres països que incorporen molts al·licients a banda de la música.

Alguer Miquel reconeix que tocar al Clownia fa que estigui "més nerviós del que és habitual" en altres concerts. "Toquem a casa. Aquí et ve a veure la família els amics i coneguts", ressalta. Carbonell, per la seva banda, explica que aquest festival és el que els fa més il·lusió, però el que acaben més cansats. "Estem tot el dia amunt i avall i la veritat és que acabem fosos", bromeja.



Tornar al poble tot el que els ha donat

Una de les voluntats de Txarango és poder tornar "una petita part" de tot el que Sant Joan de les Abadesses els ha donat. Miquel explica que ara que estan voltant tant pel món "volem aturar-nos al lloc on ens va permetre poder fer el que fem".

En aquest sentit, Carbonell explica que es creen unes sinergies "molt especials" amb la localitat del Ripollès. Malgrat que el poble rep la visita de gairebé el doble de població que té. Una afluència que agraeixen els ciutadans de la localitat, que es mostren "orgullosos" que Txarango passegi el nom del seu poble arreu.

Alguer Miquel explica que el Clownia té la intenció de "reunir grans i petits en un mateix espai" i alhora ser un lloc on "es doni una visió crítica del que està passant al món".



Els refugiats, protagonistes

Entre les moltes activitats que es fan a l'Espai Consciència, els refugiats tenen un protagonisme especial. Just a l'entrada d'aquesta zona es pot veure una barca com les que intenten creuar constantment el Mediterrani plena de armilles salvavides.

Just al costat diferents col·lectius i ONG's s'agrupen per explicar el drama d'aquells que fugen de zones en conflicte. Tot plegat, en un certamen que culmina aquest diumenge amb l'actuació destacada de Gossos i un dinar popular per a 1.000 persones, la recaptació del qual es destinarà al l'ONG Proactiva Open Arms.