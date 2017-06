Una jutge ordena l'exhumació del cadàver de Dalí per una demanda de paternitat

Una jutge de Madrid ha ordenat l'exhumació del cadàver de l'artista empordanès Salvador Dalí i l'obtenció de mostres del seu cos per a la pràctica de la prova biològica de determinació de la paternitat de Pilar Abel, una gironina que va presentar una demanda per ser reconeguda com filla de l'artista.

Segons indica en un acte la jutge encarregada del cas, "és necessària la prova biològica d'investigació de la paternitat de Maria Pilar Abel Martínez respecte del Sr. Salvador Dalí Domènech", al "no existir restes biològics ni objectes personals sobre els quals practicar la prova per l'Institut Nacional de Toxicologia".

La magistrada ordena, en aquest sentit, que es lliuri un exhort al Jutjat de Figueres (Alt Empordà) perquè, pel metge forense adscrit al mateix, prèvia l'exhumació del cadàver de Dalí, es procedeixi a l'extracció de mostres del pintor i siguin remeses a l'Institut de Toxicologia, al qual correspon la investigació.



La Fundació Gala-Salvador Dalí presentarà recurs

La Fundació Gala-Salvador Dalí presentarà recurs a la interlocutòria judicial que ordena exhumar el cadàver del pintor. L'ens assegura que el seu equip jurídic i el despatx d'advocats Roca Junyent estan treballant en el document, que elaboraran coordinadament amb l'advocat de l'Estat.