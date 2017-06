El 3r Cicle Jazz a la Fresca del Sunset oferirà actuacions gratuïtes tots els dijous

El 3r Cicle Jazz a la Fresca del Sunset Jazz Club de Girona oferirà concerts durant els mesos de juliol i agost a l'escenari exterior del local, amb nou actuacions gratuïtes programades tots els dijous en doble sessió, a les 21.00 h i a les 22.30 h.

Els encarregats d'obrir el cicle el pròxim 6 de juliol seran Albert Marquès Trio & Gianni Gagliardi, un grup format per catalans residents a Nova York, on són apreciats per la seva fusió de jazz llatí i flamenc.

El 13 de juliol, per inaugurar el Festival de Guitarra Girona - Costa Brava, l'escenari del Jazz a la Fresca acollirà el Dani Pérez Trio, que presentarà el nou disc "Resumen", publicat pel segell Underpool.

Dijous 20 de juliol s'ha programat una Nit de Blues amb The Suitcase Brothers com a protagonistes, i el 27 de juliol la jove formació gironina The Swing Messengers oferirà al costat de Pau Casares, mític col·laborador de La Vella Dixieland, un concert en ocasió de la festa major del barri de Sant Feliu.

El primer concert d'agost, el dia 3, serà el del Tòfol Martínez Organic Trio, una potent formació de blues que està presentant "No Panic", el seu nou treball d'estudi.

El dia 10 d'agost s'estrenarà el grup transfronterer de jazz fusió Girona Perpinyà Crossing, i la programació seguirà amb el swing dels Dumpy Lobsters Trio el dia 17, el boogie woogie del quartet barceloní Wax & Boogie el dia 24, i el dia 31 tancarà l'edició d'enguany el jazz de Nova Orleans dels Sunset Rhythm Kings, que tindran el trompetista Pepe Robles com a convidat estel·lar.

El 3r Jazz a la Fresca està organitzat pel Sunset Jazz Club amb la col·laboració de l'Associació de Veïns i Comerciants del barri de Sant Feliu, del Restaurant la Vedette, de Gin Nut i de l'Ajuntament de Girona.