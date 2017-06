La Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà programa 65 espectacles

La Bisbal d'Empordà tornarà a situar-se al mapa del món del circ amb la 22ena edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 14 al 16 de juliol. El certamen ha programat 65 espectacles de la mà d'una quarantena de companyies (la majoria catalanes) i es marca com a objectiu continuar creixent "en qualitat". Per això, oferiran actuacions de primer ordre i mantindran activitats consolidades com l''Espai fira' i la 'Fira Bar' (on es podran veure espectacles de petit format), a banda dels tallers i les actuacions de diverses escoles de circ. L'organització també mantindrà l'aplicació per a mòbils que permetrà veure en temps real els aforaments i així evitar aglomeracions. La fira va rebre l'any passat 33.000 visitants i l'estudi d'impacte econòmic realitzat per l'Ajuntament conclou que per cada euro invertit en l'esdeveniment el municipi en rep 23 de tornada.

Créixer en qualitat i no en quantitat. Aquest és el repte que s'ha marcat l'organització de la Fira del Circ al carrer, que aquest juliol arriba a la seva 22ena edició completament consolidada. La portaveu de l'esdeveniment, Eva Gasull, assegura que tot i que han ampliat el nombre de companyies perquè més bars han demanat participar al cicle d'espectacles de petit format, la mostra no busca fer-se més gran sinó seguir apostant per l'excel·lència de les actuacions que ofereix. En total, s'han programat 65 espectacles i hi participaran una quarantena de companyies, la meitat de les quals són catalanes. També hi actuaran companyies de la resta d'Espanya (un 33%) i un 17% vindran d'altres països com França, Itàlia o l'Argentina.

Els visitants que s'acostin a la Bisbal del 14 al 16 de juliol hi podran veure actuacions de circ contemporani, cabaret, trapezi, clown, espectacles aèria, diàbolo o malabars, entre d'altres. De nou, la majoria de les actuacions seran gratuïtes i aptes per a tots els públics.



Espectacle aeri per inaugurar l'edició

Com a principals novetats d'enguany hi haurà l'espectacle inaugural de la fira, que es farà al parc 8 de març amb l'actuació de la companyia francesa La Rotative. Els assistents podran veure un espectacle amb una roda de metall suspesa a deu metres del terra. També s'ha programat una trobada de pintors, coneguda com a 'Girona Urban Sketchers', que documentaran amb pintures els diferents escenaris de la fira i les exposaran el diumenge al vestíbul del Mundial.



Més bars amb espectacles de petit format

L'organització mantindrà les activitats consolidades com l''Espai Fira' (una zona separada dels escenaris urbans on es podran veure actuacions i menjar) i la 'Fira Bar', on participaran més locals que en edicions anteriors arribant fins als tretze. En aquest espai s'oferiran petits tastets de circ. També es continuarà oferint als visitants l'aplicació que permetrà veure a temps real l'aforament dels diferents espectacles i així evitar aglomeracions en aquells que ja estiguin plens.

El certamen també comptarà amb els tradicionals tallers dedicats a petits i grans així com les actuacions de diverses escoles de circ com la de la Bisbal però també d'altres poblacions com l'escola Empúries de l'Escala (Alt Empordà); l'escola de circ de Nou Barris (Barcelona) o la de Sant Celoni (Barcelona). A més, l'escola de circ de Ceret (França) ha escollit la fira per presentar el seu espectacle de final de curs.



"Forma part de l'ADN del poble"

L'alcalde del municipi, Lluís Sais, ha remarcat que la mostra ja "forma part de l'ADN de la Bisbal" i ha assegurat que des de l'Ajuntament continuaran treballant per mantenir-la i seguir-la consolidant com un esdeveniment de referència a tot el país. Per la seva banda, el vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, ha insistit que l'aposta de l'ens per a la cultura és clara i que la fira del circ ha experimentat un creixement molt important en els darrers anys. "La valoració que en fan els espectadors de gairebé un 9 és un indicador clar però també ho és el retorn econòmic i la fidelització dels clients, que venen de mitjana a més de nou edicions, es queden dos dies i veuen uns cinc espectacles", ha destacat.



Un impacte econòmic de 650.000 euros

La fira té un pressupost de 118.000 euros, el 35% dels quals els aporta l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. També hi col·labora la Diputació (amb un 25%); la Generalitat (15%) i el ministeri de Cultura (5%). La resta prové de recursos propis que s'aconsegueixen a través de la venda d'entrades, samarretes, publicitat i mecenatge.

L'estudi sobre l'edició de l'any passat encarregat per l'Ajuntament ha revelat que l'esdeveniment va generar un impacte econòmic de 650.000 euros i va permetre crear una dotzena de llocs de feina. Una dada que significa que per cada euro invertit en la celebració, el municipi en rep 23 de tornada.